Ці дані виданню підтвердили три непов'язані між собою джерела у Дніпрі та у правоохоронних органах України. У пресслужбі НАБУ 24 каналу пообіцяли прокоментувати інформацію незабаром.

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Що відомо про ймовірні обшуки в Резніченка

Детективи Національного антикорупційного бюро України 26 грудня проводять серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов'язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко,

– мовиться в повідомленні.

За даними джерел видання, обшуки почались вранці 26 грудня, їх проводять в:

приміщенні Дніпропетровської ОВА та кабінеті самого Резніченка;

підрядників Дніпропетровської ОВА, зокрема в приміщеннях фірми "Будінвестінжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов'язаних осіб компанії;

Департаменті житлово-комунального господарства, який відповідальний за закупівлі в межах будівництва і реконструкції доріг;

низці інших департаментів ОВА.

Окрім того, видання повідомило, що в Дніпропетровській ОВА обшуки поки не коментували. Немає повідомлень про слідчі дії й від САП.

Що відомо про причину обшуків