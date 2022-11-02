Приватна компанія "Будінвест Інжиніринг" від березня отримала на відбудову доріг в регіоні півтора мільярда гривень. Це рекорд з великим відривом у порівнянні з фінансуванням відбудови доріг у всіх інших областях України.

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Скільки витратили грошей на будівництво доріг на Дніпропетровщині

Журналісти "Схем" встановили, що співвласниця компанії тісно пов'язана з головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентином Резніченком. Зазначимо, що саме очільник ОВА вирішує, кому, на що, і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти.

Другу половину компанії, що освоює мільярди під час активної фази війни, через наближену особу можуть контролювати бізнесмени-брати Дубинські, яких держава-партнер України – Сполучені Штати Америки офіційно оголосили у розшук через підозру у фінансових махінаціях.

Програма президента України "Велике будівництво" майже завмерла після повномасштабного вторгнення Росії. Більшість грошей з цього проєкту "перекинули" на війну. Здебільшого, важку дорожню техніку можна було побачити на відбудові підірваних мостів та відновленні повністю перебитих дорожніх сполучень.

Журналіст-розслідувач видання "Наші гроші" Юрій Ніколов, що Держказначейский сервіс "Є-дата" почав системно майоріти багатомільйонними платіжками на рахунки однієї фірми на Дніпропетровщині. Призначення – "на моб. ремонт доріг у Дніпр. області". Отримувач – фірма "Будінвест Інжиніринг". Замовник – Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

Дізнатись, куди спрямували ці кошти – неможливо

Феноменальність успіху цієї фірми полягала в тому, що за три літні місяці вона отримала вже мільярд гривень за ремонт доріг на Дніпропетровщині. Це аномальний перекіс, порівняно з іншими українськими регіонами,

– розповів Ніколов.

Від березня і станом на 31 жовтня, Дніпропетровська область витратила на ремонт доріг рекордні 2 мільярди 314 мільйонів гривень. Це більше ніж за цей же час витратила Київщина, Харківщина, Сумщина та Одещина, разом узяті. Включно з обласними центрами.

Зазначають, що жодна інша область і близько не замовляла ремонтів доріг на подібні суми. Також цікавим є те, що дорожня інфраструктура Дніпропетровщини не зазнала значних руйнувань, у порівнянні з іншими регіонами, де велися активні бойові дії.

Дізнатись, на які саме об’єкти спрямовуються ці кошти, – практично неможливо, контракти не публікуються.

Хто володіє фірмою "Будінвест Інжиніринг"

Статутний капітал фірми поділений порівну між жителями міста Дніпро – Яною Хлантою та Павлом Чухном.

Яна Хланта – 34-річна професійна спортсменка, майстер спорту з паверліфтингу. Зараз вона працює тренеркою у фітнес-клубі Human у Дніпрі. Те, що це актуальне місце роботи Хланти, підтвердили у самому фітнес-клубі.

Журналісти "Схем" встановили, що Яна Хланта – це дівчина керівника області Валентина Резніченка, вони перебувають у стосунках. Сам Резніченко – неодружений чоловік – згідно з реєстром актів цивільного стану він розлучився із колишньою дружиною ще у 2015 році.

Резніченко та Хланта останніми роками багато разів подорожували разом за кордон. Протягом 2020-2021 року вони здійснили щонайменше вісім спільних перельотів.

У цій фірмі Резніченка, Хланта щонайменше протягом 2020-2021 років отримувала зарплату. Це "Схеми" встановили завдяки джерелам у податковій службі, куди подавались відповідні звіти.

Валентин Резніченко, як керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, перебуваючи на державній посаді, очевидно має вплив на рішення щодо розподілу бюджетних коштів між приватними компаніями-підрядниками. Водночас підряди на найбільші суми отримує компанія, співзасновницею якої є його близька людина, з якою він разом подорожує, якій його ж фірма надає транспорт у користування та сплачувала зарплату.

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Що відомо про іншого співвласника фірми

Структурі власності компанії "Будінвест Інжиніринг" має також Павло Чухно. Він є віцепрезидентом дніпровського баскетбольного клубу Прометей.

Ще один цікавий факт, Чухно – менеджер та партнер дніпровських бізнесменів-братів Володимира та Леоніда Дубинських. Річ у тім, що вони вже 10 років перебувають у розшуку ФБР (США). Їх звинувачують у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії.

Професійна спортсменка Яна Хланта та баскетбольний функціонер Павло Чухно, на яких порівну оформлені частки фірми "Будінвест Інжиніринг", схоже, напряму пов’язані з головою ОДА Валентином Резніченком, та розшукуваними бізнесменами братами Дубинськими.

Журналісти звернулися до Валентина Резніченка, аби він прокоментував ситуацію. Однак всі спроби марні – Очільник ОВА Дніпропетровщини ігнорує представників ЗМІ. З Яною Хланта також не вдалося вийти на зв'язок. А от Павло Чухно відповів на зв'язок, одна після почутих запитань, він поклав слухавку.

Як на це відреагували в ОП

Виявлені факти зв'язку голови Дніпропетровської ОВА з найбільшим підрядником дорожніх робіт в цій області "Схеми" виклали у запитах на ім’я президента Володимира Зеленського, який призначав Резніченка, а також на ім'я заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Журналісти запитали, яким чином здійснюється контроль за ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів на відбудову інфраструктури, зокрема, ремонт і будівництво доріг та в якому статусі свою роль у цих процесах відіграє Юрій Голик.

На обидва запити надійшла одна відповідь: пресслужба ОП, пославшись на воєнний стан, повідомила про "неможливість надання інформації" та "відстрочення розгляду запиту" до його закінчення. Також там зазначили, що офіс Президента України не є розпорядником коштів місцевих бюджетів".

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