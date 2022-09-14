Будівництво доріг відновиться
Коли розпочалась війна в Україні, Рада внесла зміни до бюджету-2022. Зміни торкнулись й виділення грошів на будівництво доріг. Відтак всі кошти з дорожнього фонду йдуть або на виплати по боргам або на армію, згідно з 38 статтею чинного бюджету цього року.
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Нардеп Ярослав Железняк звернув увагу, що у проєкті бюджету на 2023 рік, цієї статті вже немає. Відтак гроші з дорожнього фонду знову будуть йти на будівництво доріг.
Тому повертається все як було раніше – гроші можна використовувати на будівництво доріг,
– прокоментував він.
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Важливі показники бюджету
Майже 50% бюджету у наступному році буде спрямовано на оборону та безпеку нашої країни. Як наголосив прем'єр Денис Шмигаль, бюджет-2023 – це для перемоги.
- Видатки – 2,57 трильйона гривень;
- Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;
- Середня зарплата – 18 500 гривень;
- Середньорічний курс долара – 42 гривні;
- Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.