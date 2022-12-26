Про це з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив журналіст "Української правди" Михайло Ткач.

Важливо У Резніченка в Дніпрі проходять обшуки у справі "Великого будівництва", – ЗМІ

Він заявив, що обшуки проводять у котеджному містечку Коник.

Що стало причиною для обшуків

Обшуки проходять у межах справи щодо фітнес-тренерки Яни Хланти, яка є співвласницею компанії "Будінвестінжинірінг", яка і займається ремонтом доріг у Дніпропетровській області.

Раніше журналісти встановили, що вона тісно пов'язана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, з яким регулярно подорожувала за кордон. Саме очолювана ним ОВА вирішує, кому, на що, і в яких обсягах виділяти бюджетні кошти. Так, від початку вторгнення Росії компанія фітнес-тренерки отримала вже 1,5 мільярда гривень.

Обшуки, за даними джерел (як і у Дніпрі), відбуваються у межах справи щодо фітнестренерки Яни Хланти, яка пов'язана з головою Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком, і фірми "Будінвестінжинірінг",

– пояснив Ткач.

Що відомо про Юрія Голика

Він є державним менеджером, який обіймав пост радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука у 2019 – 2020 році, а також був радником глави Дніпропетровської ОВА. Координатором ініційованої президентом програми "Велике будівництво" він став у лютому 2020 року.

Де-юре Голик немає жодної офіційної посади, але де-факто глибоко залучений у ці процеси – у ЗМІ його зазвичай називають "куратором" "Великого будівництва". Сам він себе характеризує як "консультант" президентського проєкту.

Додамо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура ще у листопаді відкрила справу після розслідування про голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка. Днями в очільника Дніпропетровської ОВА, ймовірно, проводили обшуки.