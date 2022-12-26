Мова йде про величезну суму – півтора мільярда гривень – яку за 2022 рік отримала фірма фітнес-тренерки та ймовірної дівчини Резніченка Яни Хланти. Офіційно підтвердження факту обшуків від НАБУ ще не було, але наявні повідомлення для 24 каналу прокоментував радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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ОПУ реагуватиме на факти

Він пояснив, що якщо НАБУ проводить повноцінне розслідування цієї справи, то згодом у Бюро зроблять публічну заяву і передадуть до Офісу Президента всі необхідні дані щодо тієї чи іншої персони. Після цього ОП, безумовно, буде реагувати.

Тобто структура має бути наступною:

НАБУ проводить розслідування і робить публічні заяви для суспільства,

Офіс Президента отримує необхідну інформацію та опрацьовує її,

ухвалюється рішення щодо Резніченка, тому що призначення очільників ОВА – це компетенція безпосередньо ОП.

Михайло Подоляк прокоментував обшуки у Резніченка: дивіться відео

За словами Подоляка, чекати від ОП ухвалення якихось рішень вже зараз – дивно, адже поки немає жодної конкретної та офіційної інформації. Тобто процедура має відбуватися згідно з чіткою послідовністю – конкретні дії, конкретні висновки, публічна складова, і вже тоді – реакція Офісу Президента.

Офіс Президента не має реагувати на чутки чи на якісь розмови. Усе буде правильно, а після цього вже буде наша реакція,

– підсумував Подоляк.

Що відомо про справу