Стоимость этой недвижимости составляет более 1,9 миллионов гривен. Детективы НАБУ вместе с САП сообщили нардепу от "Слуги народа" о подозрении во внесении недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

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Подробности дела

15 декабря 2022 года прокурор САП с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в "преднамеренном внесении" недостоверных сведений в декларацию. В случае нардепа это классифицируется как уголовное правонарушение, предусмотренное в части 1 статьи 366-2 УК Украины ( в редакции Закона Украины от 4 декабря 2020 № 1074-ІХ).



Следствием, начатым по материалам НАПК, установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 миллионов гривен, которую он арендовал в течение года.

Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции",

– говорится в сообщении.

Какое наказание грозит нардепу

В ведомстве не сообщают, о ком говорится, но по информации источника "Украинской правды" о подозрении сообщили Максиму Пашковскому.

Если суд подтвердит его вину, Пашковскому грозит штраф от 3 тысяч до 4 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – то есть 51 000 или 68 000 гривен. Или же общественные работы сроком от 150 до 240 часов или ограничением свободы сроком до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.