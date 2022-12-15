Вартість цієї нерухомості становить понад 1,9 мільйона гривень. Тож детективи НАБУ разом із САП повідомили нардепу від "Слуги народу" про підозру у внесенні недостовірних даних до декларації за 2020 рік.

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Подробиці справи

15 грудня 2022 року прокурор САП за участі детективів НАБУ повідомив про підозру народному депутату України IХ скликання в "умисному внесенні" недостовірних відомостей до декларації. У випадку нардепа це класифікується як кримінальне правопорушення, яке передбачене у частині 1 статті 366-2 КК України (у редакції Закону України від 4 грудня 2020 року № 1074-ІХ).



Слідством, яке розпочато за матеріаламиНАЗК, встановлено, що у декларації за 2020 рік народний депутат не вказав квартиру вартістю близько 2 мільйонів гривень, яку він орендував протягом року.

Таким чином, народний обранець не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції",

– мовиться у повідомленні.

Яке покарання загрожує нардепу

У відомстві не повідомляють, про кого мовиться, але за інформацією джерела "Української правди" підозру повідомили Максиму Пашковському.

Якщо суд підтвердить його провину, Пашковському загрожує штраф від 3 тисяч до 4 тисяч неоподаткових мінімумів доходів громадян – тобто 51 000 або 68 000 гривень. Або ж громадські роботи на строк від 150 до 240 годин чи обмеженням волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.