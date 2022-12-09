Це вже друга злочинна організація в Одесі, яку викрили НАБУ і САП. Перша, яку слідство виявило в жовтні 2021 року, припинила свою діяльність. Розслідування перебуває на завершальній стадії.

До теми НАБУ затримало одеського бізнесмена Кауфмана та його партнера

Заступникам Труханова повідомили про підозру

НАБУ та САП повідомили про підозру ще трьом учасникам злочинної організації в Одесі, яку викрили 5 грудня. Мовиться про:

першого заступника міського голови Одеси;

виконувача обов'язків заступника міського голови Одеси – керівника апарату виконавчого комітету Одеської міськради;

заступницю міського голови Одеси.

Усім їм оголосили підозру за:

створення, керівництво чи участь в злочинній організації службової особи чи з використанням службового становища – карається позбавленням волі терміном від 8 до 13 років з конфіскацією майна;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – карається позбавленням волі терміном від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років і конфіскацією майна.

Оскільки місце розташування першого заступника Труханова наразі не відомо, про підозру йому повідомили заочно.

Зауважте Злочинна організація в Одесі: Кауфману, Грановському і Єфремову повідомили про підозру

Деталі розслідування

Слідчі встановили, що восени 2021 року після викриття НАБУ та САП злочинної організації, що спеціалізувалася на корупційних схемах незаконного вибуття майна з комунальної власності Одеси, на її місті з'явилася нова.

Вона взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, серед яких:

взаємодія із забудовниками,

закупівлі коштом місцевого бюджету,

діяльність комунальних підприємств,

інші аспекти взаємодії з бізнесом.

Організатори організації налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, які здобули НАБУ і САП під час розслідування.

Зокрема, за даними слідства, виконувач обов'язків заступника міського голови Одеси – керівник апарату виконавчого комітету Одеської міськради та член земельної комісії отримував від злочинної організації 15 тисяч доларів щомісяця, а також інші додаткові виплати. За ці гроші він працював в інтересах угруповання:

забезпечував ухвалення земельною комісією рішень про відведення землі під будівництво наперед визначеним особам,

впливав на внесення змін до бюджету міста тощо.

Загалом з листопада 2021 по серпень 2022 підозрюваний одержав понад 2,4 мільйона гривень неправомірної вигоди. Інші співучасники злочинної організації – перший заступник та заступниця міського голови Одеси – за версією слідства, отримали з березня по липень 2022 року від її організаторів 900 та 300 тисяч гривень відповідно,

– розповіли у НАБУ.

Перший заступник Труханова, зокрема, контролював діяльність підпорядкованих управлінь – головних розпорядників коштів та надавав їхнім керівникам вказівки про тимчасову зупинку розрахунків за ремонт доріг у місті. Це створювало штучні умови для одержання злочинною організацією хабаря від підрядника за поновлення виплат.

Також підозрюваний позитивно голосував у складі виконавчого комітету за рішення, якими встановлювалися:

тарифи на поводження із твердими побутовими відходами в Одесі,

зміни до бюджету, що відповідали інтересам злочинної організації.

Зверніть увагу! Наразі про підозру в участі у злочинній організації повідомили 6 особам. Слідство встановлює інших учасників та шукає докази їхньої корупційної діяльності.