Ймовірно, мовиться про одеських бізнесменів Бориса Кауфмана, Олександра Грановського та менеджера одного з їхніх підприємств Костянтина Єфремова.
Важливо НАБУ затримало одеського бізнесмена Кауфмана та його партнера
У чому їх підозрюють
За даними НАБУ, чоловіки контролювали всі питання економічного життя Одеси, серед яких:
- взаємодія з забудовниками,
- закупівлі коштом місцевого бюджету,
- діяльність комунальних підприємств,
- інші аспекти взаємодії з бізнесом.
Задля безперебійності реалізації поставлених цілей підозрювані налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів місцевої ради, про що свідчать докази, здобуті НАБУ і САП під час розслідування,
– зауважили у НАБУ.
Там додали, що розслідування цих фактів детективи розпочали за власними напрацюваннями.