Вероятно, говорится об одесских бизнесменах Борисе Кауфмане, Александре Грановском и менеджере одного из их предприятий Константине Ефремове.
Важно НАБУ задержало одесского бизнесмена Кауфмана и его партнера
В чем их подозревают
По данным НАБУ, мужчины контролировали все вопросы экономической жизни Одессы, среди которых:
- взаимодействие с застройщиками,
- закупки за счет местного бюджета,
- деятельность коммунальных предприятий,
- другие аспекты взаимодействия с бизнесом.
Для бесперебойности реализации поставленных целей подозреваемые наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования,
– отметили в НАБУ.
Там добавили, что расследование этих фактов детективы начали по собственным наработкам.
Предварительно злоумышленников обвиняют по статьям:
- 255 о создании преступной организации;
- 369 о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
Санкции статьи предусматривают:
- лишение свободы на срок от 7 до 12 лет,
- конфискация имущества.