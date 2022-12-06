Вероятно, говорится об одесских бизнесменах Борисе Кауфмане, Александре Грановском и менеджере одного из их предприятий Константине Ефремове.

Важно НАБУ задержало одесского бизнесмена Кауфмана и его партнера

В чем их подозревают

По данным НАБУ, мужчины контролировали все вопросы экономической жизни Одессы, среди которых:

взаимодействие с застройщиками,

закупки за счет местного бюджета,

деятельность коммунальных предприятий,

другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойности реализации поставленных целей подозреваемые наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования,

– отметили в НАБУ.

Там добавили, что расследование этих фактов детективы начали по собственным наработкам.

Обратите внимание! Борис Кауфман – одесский бизнесмен, являющийся основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления, медиа активы и инвестиционные проекты. Кауфман также совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine. А экс-нардеп Александр Грановский, тоже задержанный, много лет был партнером Кауфмана.

Предварительно злоумышленников обвиняют по статьям:

255 о создании преступной организации;

369 о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкции статьи предусматривают: