Вероятно, говорится об одесских бизнесменах Борисе Кауфмане, Александре Грановском и менеджере одного из их предприятий Константине Ефремове.

Важно НАБУ задержало одесского бизнесмена Кауфмана и его партнера

В чем их подозревают

По данным НАБУ, мужчины контролировали все вопросы экономической жизни Одессы, среди которых:

  • взаимодействие с застройщиками,
  • закупки за счет местного бюджета,
  • деятельность коммунальных предприятий,
  • другие аспекты взаимодействия с бизнесом.

Для бесперебойности реализации поставленных целей подозреваемые наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета, о чем свидетельствуют доказательства, полученные НАБУ и САП в ходе расследования,
– отметили в НАБУ.

Там добавили, что расследование этих фактов детективы начали по собственным наработкам.

Предварительно злоумышленников обвиняют по статьям:

  • 255 о создании преступной организации;
  • 369 о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.

Санкции статьи предусматривают:

  • лишение свободы на срок от 7 до 12 лет,
  • конфискация имущества.