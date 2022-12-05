О задержании Борису Кауфману сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.

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Кауфман задержан

По словам источников, одесского бизнесмена Кауфмана задержали детективы НАБУ.

Обратите внимание! Пока официально силовые структуры не подтверждали информацию о задержании одесского бизнесмена. Однако на вопрос журналистов 24 Канала о том, является ли это правдой, спикер НАБУ сказала обратить внимание на сообщение в телеграмме, в котором указано, что правоохранители разоблачили новую преступную организацию в Одессе.

Напомним, что летом этого года Кауфман был задержан на границе при попытке уехать. Тогда Государственное бюро расследований запросило полную проверку его документов.

До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего вернулся в Украину. После этого он снова хотел выехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет". Также он является отцом троих детей.

Отмечается, что ГБР издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.

Борис Кауфман – одесский бизнесмен, являющийся основателем инвестиционной компании Vertex United, в состав которой входят активы гостиничного направления, медиа-активы и инвестиционные проекты. Кауфман также совладелец крупнейшей украинской дистрибьюторской компании TEDIS Ukraine.

Напомним, что в октябре украинские правоохранители задержали бывшего нардепа, предлагавшего взятку за строительство метро в Днепре. Вероятно, речь идет о скандальном экс-нардепе Максиме Микитасе.

Также НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Анне Колесник. Она внесла в декларацию ложные сведения на 4 миллиона гривен.