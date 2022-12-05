О задержании Борису Кауфману сообщили журналистам источники в правоохранительных органах.
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Кауфман задержан
По словам источников, одесского бизнесмена Кауфмана задержали детективы НАБУ.
Напомним, что летом этого года Кауфман был задержан на границе при попытке уехать. Тогда Государственное бюро расследований запросило полную проверку его документов.
До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего вернулся в Украину. После этого он снова хотел выехать за границу, но его не выпустили, несмотря на то, что у Кауфмана есть "белый билет". Также он является отцом троих детей.
Отмечается, что ГБР издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении лица, пересекающего границу.
Напомним, что в октябре украинские правоохранители задержали бывшего нардепа, предлагавшего взятку за строительство метро в Днепре. Вероятно, речь идет о скандальном экс-нардепе Максиме Микитасе.
Также НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Анне Колесник. Она внесла в декларацию ложные сведения на 4 миллиона гривен.