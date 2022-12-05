Про затримання Бориса Кауфмана повідомили журналістам джерела у правоохоронних органах.

До речі Рекордну для Угорщини контрабанду цигарок міг відправити бізнес-партнер Кауфмана та Грановського

Кауфмана затримано

За словами джерел, одеського бізнесмена Кауфмана затримали детективи НАБУ.

Зверніть увагу! Наразі офіційно силові структури не підтверджували інформацію про затримання одеського бізнесмена. Однак на запитання журналістів 24 Каналу про те, чи є це правдою, спікер НАБУ сказав звернути увагу на допис у телеграмі, у якому зазначено, що правоохоронці викрили нову злочинну організацію в Одесі.

Нагадаємо, що влітку цього року Кауфмана затримали на кордоні під час спроби виїхати. Тоді Державне бюро розслідувань запросило повну перевірку його документів.

До того Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, попри те, що у Кауфмана є "білий квиток". Також він є батьком трьох дітей.

Зазначається, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен, який є засновником інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму, медіаактиви та інвестиційні проєкти. Кауфман також співвласник найбільшої української дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.

Нагадаємо, що у жовтні українські правоохоронці затримали колишнього нардепа, який пропонував хабар за будівництва метро в Дніпрі. Ймовірно, йдеться про скандального екснардепа Максима Микитася.

Також НАБУ та САП повідомили про підозру народній депутатці Анні Колісник. Вона внесла в декларацію неправдивих відомостей на 4 мільйони гривень.