Тож 3 січня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили судді Вищого адміністративного суду України про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації. Кваліфікували таке правопорушення за статтею 336-2 ККУ "Декларування недостовірної інформації".

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Що приховала суддя Вищого адмінсуду України

Так, правоохоронці виявили невнесення суддею до декларації за 2020 рік:

двох земельних ділянок, вартістю по майже 1 мільйон кожна,

двох будинків в передмісті Києва, вартістю 4 і 2 мільйони гривень відповідно.

Цією нерухомістю суддя та її чоловік користувалися упродовж вказаного року.

Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними для проживання,

– підкреслили в НАБУ.

Правоохоронці зазначили, що оскільки місцеперебування служительки Феміди наразі не встановлено, то про підозру їй повідомили у порядку, зазначеному статтями 135 та 278 Кримінального процесуального кодексу України.

Зверніть увагу! Імені судді, що внесла недостовірні дані у декларацію, правоохоронці не повідомили.

Що загрожує за недостовірне декларування

Зазначимо, що порушення частини 1 статті 366-2 Кримінального кодексу України, за яким правоохоронці й кваліфікували дії судді, карається:

штрафом від 3 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,

або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин,

або обмеженням волі на строк до 2 років,

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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