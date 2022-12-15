Відповідний результат перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції передало в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). У ньому мовиться, що в діяльності Королевської є ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією.

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Про що "забула" Королевська

Під час моніторингу було виявлено факти, що свідчать про незаконне збагачення Наталії Королевської на суму 49,6 мільйона гривень та умисне внесення нею недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік, які відрізняються від достовірних на 3,8 мільйона гривень,

– повідомили в НАЗК.

За даними перевірки, Королевська вказала у декларації за 2020 рік право користування земельною ділянкою на 0,2258 гектара та будинком на цій землі площею 614,6 квадратних метрів. Варто зауважити, що:

і земля, і будинок на Київщині – батька нардепки;

хоча з 1998 по 2013 рік її батько та матір заробили тільки 165 тисяч гривень. Це без податків та витрат на проживання;

сума забезпечення за договором іпотеки – орієнтовно 49 мільйонів гривень.

Сама Королевська у відповідь НАЗК сказала, що вона не знає, звідки у її батька ці гроші. Ба більше, вказаний будинок розміщений не тільки на задекларованій землі, а ще на двох сусідніх ділянках, які складають єдиний комплекс, огороджений парканом.

"Забула" про гроші та нерухомість в Росії

Народна депутатка також не вказала в декларації, що з 2005 року має земельну ділянку в російській Московській області. Її вартість – понад 2 мільйони рублів (тобто 563 860 гривень за курсом НБУ станом на 31 березня 2021 року).

Наталія Королевська задекларувала за 2020 рік близько 27 мільйонів гривень готівкою, що не підтверджено джерелами доходів. Це може свідчити про ухилення від сплати податків,

– заявила нардепка.

Згідно зі статтею 51-4 про запобігання корупції та моніторинг способу життя суб'єктів декларування, НАЗК направить матеріали щодо Королевської до САП.

Вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура має вирішити питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень за статтями про:

декларування недостовірної інформації;

а також про незаконне збагачення.

Ба більше, за фактом несплати податків матеріали надішлють в Бюро економічної безпеки.

Зверніть увагу! Згідно з кримінальними порушеннями, звісно – якщо провину за ними доведуть, то нардепці може загрожувати штраф до 68 тисяч гривень або ув'язнення до 2 років з правом обіймати певні посади до 3 років. За іншою статтею – до 10 років ув'язнення.

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