Так, в Киеве разразился новый скандал, откровенно не налезающий на голову, сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-каналы. Девушке отказали даже в прохождении собеседования. А причиной этого стал тот факт, что она общается на украинском или английском.
Читайте также Ученика из Харькова обозвали "москалем": детали скандала во львовской школе
На собеседование даже не пригласили
Девушка отправилась на вакансию журналистки (редактора) в компанию Будхаус Груп ООО. Когда она посылала резюме, указала свои требования относительно работодателя. Ответ удивил и ее, и нас.
Хотела попасть на работу в Будхаус Групп ООО / Скриншот.
Процитируем, что она написала: "И если вас заинтересовало мое резюме, пожалуйста, отвечайте на него только на украинском или английском языке". Девушка отметила, что не понимает, как можно сотрудничать с компаниями, не ведущими коммуникацию на государственном языке. И не соглашается на это.
Девушка попросила обращаться по-украински или по-английски / Скриншот
Вскоре она получила ответ. На скриншоте не видно всей истории переписки. Можно только увидеть сверху ссылку, которая действительно ведет на резюме в этой компании. А также ответ, который получила искательница работы. Заметим, что сделали его месяц, а то и больше, назад. Просто сейчас об этом заговорили в сети.
Юлия, мы вынуждены отменить собеседование на сегодня, ведь у нас в компании много русскоязычных сотрудников и руководителей. А у вас есть пожелания в резюме только на украинском или английском языке,
– так ей ответили.
Девушке отказали в собеседовании из-за языка / Скриншот
Девушку этот ответ возмутил. Она подчеркнула, что девятый месяц (на тот момент – 24 Канал) идет полномасштабная война. И что в это время ей отказывают в собеседовании из-за того, что она просит обращаться к ней на государственном языке.
Языковые скандалы не утихают
- В начале октября мы рассказывали об автошколе в Киеве. В ней отказались обслуживать клиента на украинском языке.
- Напомним, что в скандал также вляпалась блогер из Ивано-Франковска. Она сняла видео, в котором отметила, что "родиться в Украине – это моя ошибка". Впоследствии она извинялась за свои слова и разговаривала с СБУ.
- Публично в своей неправоте призналась в конце года ведущая Маша Ефросинина. Она заметила, что была неправа, когда высказывалась относительно того, насколько украинский язык сейчас актуален.