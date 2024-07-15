В Одесі патрульні виправдовували чоловіка, який відмовлявся спілкуватися українською на роботі

Напередодні у мережі відео, де охоронець відмовився спілкуватися з громадянкою українською. А патрульна, які прибули на місце події почали виправдовувати чоловіка.

Ймовірно, заплуталися в нормах закону й захищали чоловіка. Вони стверджували, що вимога надавати послуги держмовою нібито стосується лише держслужбовців.

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Охоронець, який спілкувався російською, намагався довести свою правоту. Мовляв, він нічого не винен і "є навіть закон, що він має право розмовляти" так, як хоче. Але показати цей "закон" або обґрунтувати його він чомусь не захотів.

Тож на місце інциденту викликали патруль - прибули жінка та чоловік. Вони вдвох обрали сторону охоронця та почали стверджувати, що нібито говорити українською з клієнтами зобов'язані тільки співробітники державних установ. Однак вони помилилися.

. Згідно зі статтею 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", усі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.

На паркані он теж написано. І ви вірите в ці джерела,

– доводила представниця поліції, захищаючи охоронця.

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Патрульна поліція Одеської області вже відреагувала на цей інцидент.

Сьогодні в соціальних мережах було опубліковано відео за участю одеських патрульних з приводу їхнього реагування на виклик про конфліктну ситуацію на одному із паркувальних майданчиків. З приводу зазначеної ситуації буде проводитись службове розслідування,

– заявили там.