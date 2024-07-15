В Одессе патрульные оправдывали мужчину, который отказывался общаться на украинском на работе

Накануне в сети видео, где охранник отказался общаться с гражданкой на украинском. А патрульная, которые прибыли на место происшествия начали оправдывать мужчину.

Вероятно, запутались в нормах закона и защищали мужчину. Они утверждали, что требование предоставлять услуги на госязыке якобы касается только госслужащих.

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В Одессе вспыхнул новый языковой скандал

Охранник, который общался на русском, пытался доказать свою правоту. Мол, он ничего не виноват и "есть даже закон, что он имеет право разговаривать" так, как хочет. Но показать этот "закон" или обосновать его он почему-то не захотел.

Поэтому на место инцидента вызвали патруль - прибыли женщина и мужчина. Они вдвоем выбрали сторону охранника и начали утверждать, что якобы говорить на украинском с клиентами обязаны только сотрудники государственных учреждений. Однако они ошиблись.

. Согласно статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

На заборе вон тоже написано. И вы верите в эти источники,

– доказывала представительница полиции, защищая охранника.

В Одессе вспыхнул новый языковой скандал с участием охранника и полиции: смотрите видео

Патрульная полиция Одесской области уже отреагировала на этот инцидент.

Сегодня в социальных сетях было опубликовано видео с участием одесских патрульных по поводу их реагирования на вызов о конфликтной ситуации на одной из парковочных площадок. По поводу указанной ситуации будет проводиться служебное расследование,

– заявили там.