Вероятно, запутались в нормах закона и защищали мужчину. Они утверждали, что требование предоставлять услуги на госязыке якобы касается только госслужащих.
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Охранник, который общался на русском, пытался доказать свою правоту. Мол, он ничего не виноват и "есть даже закон, что он имеет право разговаривать" так, как хочет. Но показать этот "закон" или обосновать его он почему-то не захотел.
Поэтому на место инцидента вызвали патруль - прибыли женщина и мужчина. Они вдвоем выбрали сторону охранника и начали утверждать, что якобы говорить на украинском с клиентами обязаны только сотрудники государственных учреждений. Однако они ошиблись.
На заборе вон тоже написано. И вы верите в эти источники,
– доказывала представительница полиции, защищая охранника.
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Патрульная полиция Одесской области уже отреагировала на этот инцидент.
Сегодня в социальных сетях было опубликовано видео с участием одесских патрульных по поводу их реагирования на вызов о конфликтной ситуации на одной из парковочных площадок. По поводу указанной ситуации будет проводиться служебное расследование,
– заявили там.