Вероятно, запутались в нормах закона и защищали мужчину. Они утверждали, что требование предоставлять услуги на госязыке якобы касается только госслужащих.

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В Одессе вспыхнул новый языковой скандал

Охранник, который общался на русском, пытался доказать свою правоту. Мол, он ничего не виноват и "есть даже закон, что он имеет право разговаривать" так, как хочет. Но показать этот "закон" или обосновать его он почему-то не захотел.

Поэтому на место инцидента вызвали патруль - прибыли женщина и мужчина. Они вдвоем выбрали сторону охранника и начали утверждать, что якобы говорить на украинском с клиентами обязаны только сотрудники государственных учреждений. Однако они ошиблись.

Важно. Согласно статьей 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке.

На заборе вон тоже написано. И вы верите в эти источники,

– доказывала представительница полиции, защищая охранника.

В Одессе вспыхнул новый языковой скандал с участием охранника и полиции: смотрите видео

Патрульная полиция Одесской области уже отреагировала на этот инцидент.

Сегодня в социальных сетях было опубликовано видео с участием одесских патрульных по поводу их реагирования на вызов о конфликтной ситуации на одной из парковочных площадок. По поводу указанной ситуации будет проводиться служебное расследование,

– заявили там.