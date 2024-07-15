Ймовірно, заплуталися в нормах закону й захищали чоловіка. Вони стверджували, що вимога надавати послуги держмовою нібито стосується лише держслужбовців.

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Охоронець, який спілкувався російською, намагався довести свою правоту. Мовляв, він нічого не винен і "є навіть закон, що він має право розмовляти" так, як хоче. Але показати цей "закон" або обґрунтувати його він чомусь не захотів.

Тож на місце інциденту викликали патруль - прибули жінка та чоловік. Вони вдвох обрали сторону охоронця та почали стверджувати, що нібито говорити українською з клієнтами зобов'язані тільки співробітники державних установ. Однак вони помилилися.

Важливо. Згідно зі статтею 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", усі постачальники послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги державною мовою.

На паркані он теж написано. І ви вірите в ці джерела,

– доводила представниця поліції, захищаючи охоронця.

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Патрульна поліція Одеської області вже відреагувала на цей інцидент.

Сьогодні в соціальних мережах було опубліковано відео за участю одеських патрульних з приводу їхнього реагування на виклик про конфліктну ситуацію на одному із паркувальних майданчиків. З приводу зазначеної ситуації буде проводитись службове розслідування,

– заявили там.