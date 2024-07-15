Ймовірно, заплуталися в нормах закону й захищали чоловіка. Вони стверджували, що вимога надавати послуги держмовою нібито стосується лише держслужбовців.
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Охоронець, який спілкувався російською, намагався довести свою правоту. Мовляв, він нічого не винен і "є навіть закон, що він має право розмовляти" так, як хоче. Але показати цей "закон" або обґрунтувати його він чомусь не захотів.
Тож на місце інциденту викликали патруль - прибули жінка та чоловік. Вони вдвох обрали сторону охоронця та почали стверджувати, що нібито говорити українською з клієнтами зобов'язані тільки співробітники державних установ. Однак вони помилилися.
На паркані он теж написано. І ви вірите в ці джерела,
– доводила представниця поліції, захищаючи охоронця.
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Патрульна поліція Одеської області вже відреагувала на цей інцидент.
Сьогодні в соціальних мережах було опубліковано відео за участю одеських патрульних з приводу їхнього реагування на виклик про конфліктну ситуацію на одному із паркувальних майданчиків. З приводу зазначеної ситуації буде проводитись службове розслідування,
– заявили там.