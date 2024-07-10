Инцидент произошел в ресторане "Веранда" на пляже "Ланжерон" в Одессе после атаки России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, пишет 24 Канал.

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Что известно о скандале с российской музыкой в Одессе

Пользователь написал в сети, что, кроме нарушения языкового закона, это еще и нарушение моральных норм.

Ведь на видео видно, как гости заведения танцуют под российскую музыку.

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Одесский активист Демьян Ганул опубликовал видео с извинениями от представительницы ресторана.

Она заявила, что российская музыка звучала во время закрытого празднования крестин. По ее словам, об аренде заведения договорились еще за месяц до события.

"Мы никоим образом не устраивали вечеринки после ужасного обстрела детской больницы. Нам очень обидно за это случай, и мы хотим искренне извиниться у всех, кого возмутила эта ситуация", – заявила представительница заведения.

Она также сказала, что они приняли "кадровые решения" и уволили администратора, который не проконтролировал музыкальное сопровождение праздника.

Ресторан извинился за российскую музыку: смотрите видео

Кстати, в Одессе фитнес-тренер оскорбил военного и пожелал ему смерти. Однако тренера Севастьяна Гоговича уже отправили в ТЦК и направили на прохождение военно-врачебной комиссии.