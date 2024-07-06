О скандальном инциденте в сети сообщил блогер и волонтер Демьян Ганул. Он опубликовал видео грубого разговора с фитнес-тренером, а также потом показал последствия, передает 24 Канал.

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Тренер в Одессе обругал военного

Как рассказал волонтер, в одном из спортзалов Одессы тренер Севастьян Гогович начал оскорблять военного. Он начал употреблять нецензурную лексику в его адрес, всячески оскорблял, обзывал и желал смерти. В ответ на спокойные вопросы военного мужчина постоянно кричал и ругался.

При этом, что стало причиной такого поведения – неизвестно. На опубликованном видео тренер уже начал агрессивно вести себя, поэтому что предшествовало этому – трудно понять.

Тренер из Одессы всячески оскорблял военного: смотрите видео (Внимание! На видео очень много нецензурной лексики! 18+)

Тренера также просили показать документы, однако он в очередной раз начал ругаться и грубо отвечать.

Карма не заставила себя долго ждать и очень скоро в сети появились новые кадры. На них видно, что с тренером провели "профилактическую беседу". Очевидно, Гогович больше не будет нецензурно выражаться в адрес военных.



Одесский тренер после того, как грубо общался с военным / Фото Демьян Ганул



Ганул опубликовал фото с тренером после того, как тот оскорбил военного / Фото Демьян Ганул

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Кроме того, волонтер сообщил, что тренера уже отправили в ТЦК, чтобы тот прошел военно-врачебную комиссию. В сети опубликовали кадры, как Гоговича сажают в машину, которая, вероятно, и отвезет мужчину на ВВК.

Тренера отправили на ВВК: смотрите видео

Кроме того, в сети также опубликовали скриншоты с личной страницы Севастьяна Гоговича. На них видно, что мужчина имел антиукраинскую позицию, часто публиковал сообщения, в которых высмеивал президента Украины, ЛГБТК+ сообщество и тому подобное.