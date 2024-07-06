Про скандальний інцидент у мережі повідомив блогер та волонтер Дем'ян Ганул. Він опублікував відео грубої розмови з фітнес-тренером, а також потім показав наслідки, передає 24 Канал.

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Тренер в Одесі облаяв військового

Як розповів волонтер, в одному зі спортзалів Одеси тренер Севастьян Гогович почав ображати військового. Він почав вживати нецензурну лексику в його адресу, усіляко ображав, обзивав й бажав смерті. У відповідь на спокійні питання військового чоловік постійно кричав та лаявся.

При цьому, що стало причиною такої поведінки – невідомо. На опублікованому відео тренер вже почав агресивно поводитися, тому що передувало цьому – важко зрозуміти.

Тренер з Одеси усіляко ображав військового: дивіться відео (Увага! На відео дуже багато нецензурної лексики! 18+)

Тренера також просили показати документи, однак він вкотре почав лаятися й грубо відповідати.

Карма не змусила себе довго чекати й дуже скоро у мережі з'явилися нові кадри. На них видно, що з тренером провели "профілактичну бесіду". Вочевидь, Гогович більше не буде нецензурно висловлюватися на адресі військових.



Одеський тренер після того, як грубо спілкувався з військовим / Фото Дем'ян Ганул



Ганул опублікував фото з тренером після того, як той образив військового / Фото Дем'ян Ганул

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Окрім того, волонтер повідомив, що тренера вже відправили до ТЦК, щоб той пройшов військово-лікарську комісію. У мережі опублікували кадри, як Гоговича садять в автівку, яка, ймовірно, й відвезе чоловіка на ВЛК.

Тренера відправили на ВЛК: дивіться відео

Окрім того, у мережі також опублікували скриншоти з особистої сторінки Севастьяна Гоговича. На них видно, що чоловік мав антиукраїнську позицію, часто публікував дописи, в яких висміював президента України, ЛГБТК+ спільноту тощо.