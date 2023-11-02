Чи має право начальник вручати працівникові повістку: за якої умови

В Україні чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати повістку будь-де. Зокрема, про те, що їх викликають до ТЦК, військовозобов'язані можуть дізнатися за місцем роботи.

Відповідно до законодавства, повістку військовозобов'язаному, за якою він мусить з'явитися до ТЦК, мають право видавати не лише представники військкомату, але й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій.

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Повістка з рук начальника

Це означає, що військкомат може цілком уповноважити керівника підприємства вручити працівникові повістку. Якщо це трапилося, начальник повинен видати наказ про оповіщення військовозобов’язаного та отримати під ним підпис працівника. Крім, того він повинен вручити повістку про явку за викликом до ТЦК.

Якщо керівник не повідомить працівника про виклик до військкомату, йому загрожує штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100 – 8 500 гривень).

Також під час прийому на роботу начальники мають перевіряти, чи працівники перебувають на військовому обліку. Якщо вони не перебувають на військовому обліку, хоча повинні, роботодавці не мають права брати таких працівників на роботу.

Отже, роботодавець мусить:

протягом 7 днів повідомляти ТЦК про прийняття на роботу чи звільнення військовозобов’язаного, а також подавати на вимогу відомості про нього, надсилати оновлені облікові дані;

періодично звіряти облікові дані, зокрема під підпис збирати військово-облікові документи та передавати їх до військкомату;

щороку до 1 грудня подавати списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць, до військкомату;

повідомляти працівників про виклики до військкомату, а також забезпечувати своєчасне прибуття в ТЦК і СП;

інформувати військкомат про порушників військового обліку.

За яких умов військовозобов'язаний може не з'являтися до ТЦК

Якщо чоловікові вручили повістку із порушенням – це дозволяє йому не з'являтися до військкомату. Відповідно до закону, повістку мають вручати військовозобов'язаному особисто в руки та під підпис. Якщо, наприклад, представник ТЦК передає повістку через родичів призовника або надсилає її поштою, така повістка не вважається врученою, а, отже, чоловік має право не прибувати до військкомату.

Водночас слід зауважити, що повістка може наздогнати військовозобов'язаного будь-де: на вулиці, за місцем проживання, на блокпостах, на роботі тощо. Чинне законодавство не обмежує місце видачі повісток.