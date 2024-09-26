Україна могла б піти в наступ у 2025 році: у Washington Post назвали головну умову

На цьому тижні Володимир Зеленський відвідає Вашингтон, аби зустрітися з президентом США Джо Байденом та віце-президенткою Камалою Гарріс. Україна потребує посилення допомоги і стійкості Заходу на її боці. Глава держави сподівається зберегти всебічну підтримку США.

Через посилені обстріли енергетичної інфраструктури, цієї зими Україні загрожують відключення світла до 18 годин на добу. Ситуація ж на фронті залишається мінливою: поки Україна втримує значні території на Курщині, ситуація на Покровському напрямку погіршується. Зеленський відвідає США у переломний момент війни, про це мовиться в аналізі The Washington Post, передає 24 Канал.

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Україна намагається втримати західну підтримку

Уряд Німеччини планує скоротити допомогу Україні до 2026 року, натомість наша країна покладається на кредит Євросоюзу в розмірі 39 мільярдів доларів та на позику США у розмірі від 20 до 25 мільярдів. Позики країни Заходу розглядають не як доповнення, а заміну власних бюджетних коштів.

Зверніть увагу! Конгрес США раніше кілька місяців затримував ухвалення пакету допомоги на 61 мільярд доларів. Коли ці кошти закінчаться наступного року, ймовірна перемога Дональда Трампа загрошує скороченням американської допомоги, вважають у The Washington Post.

Ситуація втім може змінитися, якщо переможе кандидатка від демократів Камала Гарріс, яка рішуче підтримує Україну. Це також може підштовхнути Росію до перемовин.

Україна потребує більше зброї

Головним пріоритетом України є посилення протиповітряної оборони. Адміністрація Байдена цього літа вже оголосила про плани надати ракети-перехоплювачі для систем Patriot та NASAMs.

Також Румунія нещодавно схвалила відправку в Україну однієї системи Patriot. Важливим кроком може стати передача таких систем від Ізраїлю, про що раніше розмовляли адміністрація Джо Байдена та уряд Нетаньяху.

Дуже корисними у війську можуть стати броньовані бульдозери, на кшталт Caterpilar D9. Це дозволить посилити темпи укріплення та ремонту енергетичної інфраструктури.

Не менш важливим є власне українське виробництво. Іноземні донори повинні наростити інвестиції в оборонну промисловість України. У липні Northrop Grumman стала першою американською компанією, що уклала угоду на виробництво боєприпасів, зокрема середнього калібру, безпосередньо в Україні.

Уряд України вже довго говорить про необхідність дозволу застосовувати західну далекобійну зброю на території Росії. Якщо захід військ України до Курської області не спровокував ядерної відповіді, то і удари по російському тилу навряд чи це зроблять.

Ракети ATACMS не є чудо-зброєю, але вони, навіть в обмежених кількостях, що зараз отримує Україна, можуть серйозно послабити тилову інфраструктуру ворога.

Більша підтримка Заходу, може створити можливості відновити наступальні можливості у 2025 році, але попереду ще важкі зимові місяці, коли Росія знову намагатиметься підірвати українську енергетичну систему.