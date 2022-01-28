Чи можна було попередити трагедію на "Південмаші"
Джерело:фейсбук Яна Валетова
Жахлива трагедія на "Південмаші". Військовослужбовець строкової служби, молодий хлопець 2001 року народження, вбив п'ятьох людей та поранив ще п'ятьох людей. Мої глибокі співчуття родичам жертв. Далі читайте російською.
Контрольные выстрелы в панике не делают
Стрелка задержали в Подгородном. Сдался без стрельбы, легко говорит о произошедшем на камеру.
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Я не большой специалист в душевных расстройствах и посттравматических синдромах, но то, с какой улыбкой и как спокойно задержанный молодой парень рассказывал об убийстве людей, на мой взгляд, не свидетельствует о том, что стрелок находится в состоянии аффекта.
Да и на видео, где он расстреливает сослуживцев, действия его не суматошны, а выглядят вполне осмысленными. Контрольные выстрелы в панике не делают.
Какие могут быть причины трагедии
Но особенно меня поразила улыбка и тон, с которыми юноша рассказывал о преступлении. До дрожи.
Возможно, как говорят инсайдеры, его затравили сослуживцы. Неуставные отношения из армии исчезли только в воображении некоторых оптимистов, так что вполне возможно и травля, и издевательства имели место быть. Но расстрелянная за пультом дежурная и женщина на пропускном пункте вряд ли в этом участвовали.
Речь у солдата правильная, не литературная, но гладкая, несмотря на жаргонизмы. Говорит холодно, не испытывает ужаса перед содеянным. Просто рассказывает, как о том, что сходил с друзьями за пивом. Пятеро убитых за спиной, раненые, которых он добивал в упор… но…
Спокоен и улыбчив юноша после страшной ночи. Безумец? Нормальный?
Можно ли было предотвратить
Мог ли отловить наступающее сумасшествие или склонность к срывам и насилию в состоянии аффекта штатный психолог? Не смешите – конечно же не мог.
Даже в странах, где дисциплина и ответственность за ее нарушение гораздо строже нашей, такие случаи бывают – проскакивают будущие убийцы и через профосмотры, и через анкетировпние, и через личные беседы с психиатрами.
А уж при нашем разгильдяйстве остается удивляться, что проскочивших так мало.
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Темная материя
Очень жаль погибших людей. Очень.
И никаким пожизненным для убийцы это не искупить.
И как такие случаи предотвращать: я не знаю. И никто, наверное, не знает.
Оружие в руках менят психологию любого человека. А что варится под черепной крышкой у мальчика с милой улыбкой и пухлыми щеками подростка – тайна и для сослуживцев, и для психологов, и для родителей.
Страшная история.
Семьи жертв масшутинга в Днепре получат компенсацию – смотрите видео: