"Білий квиток" під час воєнного стану: чи можуть із ним мобілізувати

В Україні триває війна, тому мобілізаційні заходи продовжуються. Однак навіть "білий квиток" вимагає прибуття до військкомату.

Варто зазначити, що "білий квиток" – це спеціальний документ, який видається призовникові військово-лікарською комісією. Він звільняє чоловіка від служби в армії навіть під час мобілізації, інформує 24 Канал.

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Чи можуть мобілізувати з "білим квитком"

"Білий квиток" окреслює придатність громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи.

Навіть ті, хто непридатний до служби, повинні прибути до військкомату, аби показати посвідчення про виключення з військового обліку або показати документи, що підтверджують виключення з обліку.

Загалом є три категорії людей, які визначають обмеженість до служби:

Обмежено придатний до військової служби,

Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час,

Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Тобто у воєнний час всі чоловіки, які потрапили під першу та другу категорії, можуть призиватися до служби в армії, але лише в тилу. А ось ті, хто отримав третю категорію, повністю звільняються від військових обов'язків незалежно від віку.

Які хвороби зумовлюють виключення з обліку

Військовозобов'язаний вважається непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку при таких ознаках:

гострота зору одного ока нижче 0,1 або його сліпота;

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче або гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Зауважимо, що гострі хвороби ока та стани після хірургічних операцій роблять людину тимчасово непридатною. Тож військовозобов'язані потребують лікування, відпустки.

Крім того, щелепно-лицьові аномалії, зокрема, деякі аномалії прикусу зі значними порушеннями функцій також означають непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Втім, якщо порушення незначні або помірні, то у воєнний час людина обмежено придатна до служби.

Серед ознак непридатності до служби є ще такі: