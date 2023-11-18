Мобілізація в Україні: чи можуть за ухиляння від призову відправити за ґрати

В Україні триває загальна мобілізація. У ТЦК та СП пояснили, чи можуть суди застосовувати кримінальну відповідальність до людей, які ухиляються від призову.

Речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) майор Роман Істомін пояснив, чи можуть ухилянтів засудити до кримінальної відповідальності.

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Чи можуть ухилянтів відправити за ґрати

Істомін розповів, що зараз судді виносять переважно умовні покарання строком 1 – 2 роки, тому що під час засідання підсудні зазвичай розкаюються у вчиненому правопорушенні.

Але водночас у Львові, наскільки я пам'ятаю, військовозобов'язаного позбавили волі на три роки за ігнорування мобілізаційного розпорядження. І дуже важливо розуміти, що кримінальне покарання у вигляді умовного строку (як і штрафу) не звільняє громадян від подальшого виконання свого військового обов’язку. Тобто, вони й надалі підлягають мобілізації,

– сказав він.

За його словами, відтепер за ухилення від мобілізації громадянин одразу вирушить за ґрати. При цьому це не звільнить його від виконання конституційного обов'язку. Він може бути мобілізований після того, як відбуде покарання.

Навіть без повторного відкриття кримінального провадження, оскільки такі громадяни стають на облік в органах пробації. І саме ці органи вносять до суду подання з проханням скасувати звільнення від відбування покарання з випробувальним строком і направлення чоловіка для відбування призначеного йому покарання. Тобто громадянин може відразу виконати свій конституційний і громадянський обов'язок, а може спочатку відбути покарання, а потім все одно його виконати. На те він і обов’язок,

– додав Істомін.

Він додав, що дуже прикро, що знаходяться доморощені "спеціалісти", які підбурюють ігнорувати закони у час воєнного стану, коли стоїть питання про виживання держави. А деякі судді навіть виносять виправдувальні вироки за ухилення від мобілізації.

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