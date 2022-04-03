Можуть відкритися ще страшніші речі, – Зеленський про майбутню деокупацію територій України
Президент України Володимир Зеленський застеріг українців, що після звільнення від російської окупації решти території України можуть відкритись ще страшніші речі, ніж на Київщині.
Про це Президент розповів у своєму відеозверненні сьогодні, 3 квітня. До того він звернувся до російських матерів, які виростили не лише мародерів, а й бездушних палачів, повідомляє 24 канал
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Хочу, щоб ви це усвідомлювали. Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань,
– розповів Володимир Зеленський.
За його словами, такі безжальні вчинки відбуваються, бо така природа російських військових, які прийшли на українську землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази.
Також, Президент зазначив, що всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави.
"Воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок", – повідомив Зеленський.
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