У МВС показали відео до і після вбивства Ірини Фаріон

У Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. У МВС поділились кадрами до та після ймовірного скоєння злочину.

Ввечері 19 липня стало відомо, що на Ірину Фаріон скоїли замах, внаслідок якого вона загинула. 25 липня повідомили про затримання підозрюваного.

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Моменти до та після ймовірного вбивства

Під час брифінгу щодо справи вбивства Ірини Фаріон показали відео, де є моменти з ймовірним підозрюваним до та після можливого скоєння злочину.

Фактично, це записи з відеокамер біля будинку, де було скоєно злочин.

На записі можна побачити, що спочатку підозрюваний максимально спокійно йде до місця злочину, а от звідти вже швидко тікає.

Моменти до та після вбивства: дивитись відео

У Львові 26 липня підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Крім цього, стало відомо, що він міг планувати наступні замахи: підозрюваний шукав у гуглі адреси політиків.