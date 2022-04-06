МЗС Угорщини викликало посла України через заяви влади

Угорське МЗС викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через нібито образливі заяви українських лідерів.

Як сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, це стало відповіддю на заяви про встановлення тоталітарних режимів.

Важливо Угорщина – член НАТО та ЄС, і потрібна нам для ухвалення рішень у цих організаціях, – Кулеба

Глава МЗС підкреслив, що Угорщина засуджує військову агресію Росії і підтримує суверенітет України.

Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасті у війні і жалості до волі угорського народу неприйнятні! Українським лідерам пора припинити ображати Угорщину і взяти до відома волю угорського народу. Для того, щоб зробити це ясним і зрозумілим, ми запросили посла України в Будапешті в МЗС,

– написав він.

Сійярто сказав, що Угорщина і так зробила багато, зокрема:

прийняла сотні тисяч біженців з України;

доставляє сотні тонн продовольства та іншої допомоги.

Він підкреслив, що безпека Угорщини та угорського народу має першочергове значення, додавши, що війна не їх, тому угорці хочуть залишатися осторонь.

"Ми не хочемо ризикувати світом і безпекою угорського народу, тому ми не будемо поставляти зброю і не будемо голосувати за енергетичні санкції. З усіх цих питань угорський народ чітко висловив свою думку в неділю і ухвалив ясне рішення. Я думаю, що все було досить ясно і зрозуміло", – додав глава МЗС.

Сійярто висловив розуміння, що в українців був би інший інтерес, і він не збирається з ними сперечатися.

"У них на першому місці інтереси українців, а у нас на першому місці інтереси угорського народу. Однак ми не можемо залишити без уваги одну річ: ніхто не може дозволити собі кваліфікувати демократичне рішення угорського народу", – підкреслив міністр.

Що цьому передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Угорщина не була союзником України. І те, що Віктор Орбан став прем'єр-міністром країни, не захистить його. Мовляв, йому доведеться обирати між Росією та Європою, адже Угорщина – частина ЄС.

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