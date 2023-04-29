МЗС України передало ноти протесту Польщі та ЄС через обмеження на імпорт агропродукції

29 квітня 2023, 12:04
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Міністерство закордонних справ передало ноти до посольства Польщі в Україні та представництва ЄС через неприйнятність ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу. За його словами, такі обмеження, "якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС".

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Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС,
– наголосив Ніколенко.

Речник додав що МЗС закликало партнерів до "пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності".

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", – зауважив Ніколенко.

Єврокомісія домовилась про зняття заборони на імпорт українського зерна

  • Європейська комісія 28 квітня домовилася з Болгарією, Словаччиною, Польщею, Румунією та Угорщиною щодо імпорту української агропродукції.
  • Домовленість передбачає, що країни знімуть обмеження та отримають по 100 мільйонів євро компенсацій для своїх фермерів.
Довідка. З початку повномасштабної війни українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, бувши одним із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію. Це створило тиск на фермерів цих країн, вони вийшли на протести проти урядів.
 
За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.
Автор: Анастасія Лукашевська