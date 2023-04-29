МЗС України передало ноти протесту Польщі та ЄС через обмеження на імпорт агропродукції

Міністерство закордонних справ передало ноти до посольства Польщі в Україні та представництва ЄС через неприйнятність ситуації щодо торговельних обмежень на імпорт української аграрної продукції.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу. За його словами, такі обмеження, "якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС".

Увага ЄС продовжив вільну торгівлю з Україною, держави відновлять імпорт нашої агропродукції

Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС,

– наголосив Ніколенко.

Речник додав що МЗС закликало партнерів до "пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності".

"Лише так можна спільно успішно протидіяти російській повномасштабній агресивній війні проти України та вже зараз зміцнювати Єдиний ринок ЄС, учасником якого стане Україна", – зауважив Ніколенко.

Єврокомісія домовилась про зняття заборони на імпорт українського зерна

Європейська комісія 28 квітня домовилася з Болгарією, Словаччиною, Польщею, Румунією та Угорщиною щодо імпорту української агропродукції.

Домовленість передбачає, що країни знімуть обмеження та отримають по 100 мільйонів євро компенсацій для своїх фермерів.

За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро від напливу дешевшого українського зерна на їхні ринки.

З початку повномасштабної війни українські порти у Чорному морі були заблоковані, через що Україна, бувши одним із найбільших у світі експортерів зерна, була змушена шукати альтернативні маршрути постачання, зокрема через Польщу та Румунію. Це створило тиск на фермерів цих країн, вони вийшли на протести проти урядів.