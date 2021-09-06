МЗС заявило про катування арештованого окупантами Нарімана Джеляла

Російські окупанти 3 – 4 вересня продовжили серію репресій в окупованому Криму, арештувавши 5 кримських татар, серед яких заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Не минуло й двох днів, як стало відомо про катування арештованих окупантами.

Перша заступниця міністра закордонних справ розповіла всі деталі справи кримських татар. Зокрема, про те, як росіяни сфальсифікували справу та знайшли "диверсантів" одразу після Кримської платформи, в якій брав участь Наріман Джелял.

До слова Утримували з мішком на голові: нові подробиці затримання Нарімана Джелялова

Пошук "диверсантів"

Еміне Джепарова розповіла, що за звичним сценарієм фальсифікації справ російським окупантом, 23 серпня, саме в день проведення інавгураційного саміту Кримської платформи, у Криму буцімто відбулося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району

"Причетних" чомусь знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь у саміті Кримської платформи. За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився "диверсантом" і "пособником" злочину, а двоюрідні брати Ахтемови – "диверсантами-виконавцями" злочину,

– розповіла заступниця глави МЗС.

Катування кримчан

Еміне Джепарова також розповіла, що до Нарімана Джеляла й Азіза та Асана Ахтемових не впустили адвокатів, коли ті нарешті змогли знайти арештованих.

Мої джерела стверджують, що затриманих катують. До них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск,

– заявила Джепарова.

Також окупанти оголосили обвинувачення ще одному "співучаснику" – Ельдару Османову. Доля Шевкета Усеїнова – п'ятого арештованого – досі залишається невідомою.

Що відомо про Нарімана Джеляла?

Це український кримськотатарський політик, політолог і журналіст. З 2013 року він є заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу.



4 вересня 2021 року його арештували російські окупанти після обшуків ФСБ у будинку політика. Наріману Джелялу інкримінують співучасть у диверсії.

Допис Еміне Джепарової:

Рейди незаконних обшуків в будинках кримських татар силовими структурами окупаційної влади в Криму з 3 по 4 вересня в різних районах півострову закінчились викраденням 5 осіб. Це: двоюрідні брати Азіз Ахтемов та Асан Ахтемов, Шевкет Усеїнов, Ельдар Одаманов, а також перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу (забороненого ВС РФ) Наріман Джелял.

За звичним сценарієм фальсифікації справ російським окупантом, 23 серпня, саме в день проведення Інавгураційного саміту Кримської платформи, начебто, в Криму відбулося механічне пошкодження газопроводу в районі села Перевальне Сімферопольського району (він забезпечував подачу газу чомусь саме до військової частини в Перевальному). З повідомлення кримського управління МВС: "Пошкодження, можливо, сталося внаслідок протиправних дій невстановлених осіб". Зокрема, факт пошкодження газопроводу з інших джерел підтвердити не вдалося. Була порушена справа про навмисне знищення або пошкодження майна частина 2 статті 167 Кримінального кодексу РФ і почали шукати причетних.

"Причетних", чомусь, знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в Інавгураційному саміті Кримської платформи. За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови - диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Після того як Наріман Джелял та брати Ахтемови знайшлися, до них не допускали незалежних адвокатів. Мої джерела стверджують, що затриманих катують. До них застосовуються незаконні методи слідства, психологічний і фізичний тиск.

Розглядаємо це, як акт помсти за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня.

За вказаною справою про пошкодження газопроводу проти Нарімана Джеляла відкрито кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу РФ, частина 1: Диверсія (Вчинення вибуху, підпалу або інших дій, спрямованих на руйнування або пошкодження підприємств, споруд, об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів, засобів зв'язку, об'єктів життєзабезпечення населення з метою підриву економічної безпеки та обороноздатності Російської Федерації) та за статтею 33 КК РФ, частина 5: Види співучасників злочину (Пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням інформації, засобів чи знарядь вчинення злочину або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, кошти або знаряддя вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, а також особа, що заздалегідь обіцяла придбати чи збути такі предмети).

Щодо двоюрідних братів Азіза і Асана Ахтемових, то проти них відкрито кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу РФ (частина перша) Диверсія.

До братів так і не допустили незалежних адвокатів.

Адвокатська палата Криму відправила адвокатів за призначенням для Азіза і Асана Ахтемових, незважаючи на те, що адвокати за договором повідомили палату про вступ в справу.

Після чого, за словами співробітника Центру з надання безоплатної правової допомоги, Азіз Ахтемов, начебто, відмовився від незалежного адвоката за договором, але правозахисник Сафіє Шабанова повідомила, що він повинен був зробити це в її присутності. Після цього договір на захист Азіза Ахтемова підписав адвокат Іслям Веліляєв, але і його слідчий також не допустив до затриманого.

Ельдару Одаманову сьогодні було висунуто обвинувачення за статтею 19.3 Кодексу РФ про адміністративні правопорушення (непокора законному розпорядженню співробітника поліції, військовослужбовця, співробітника органів федеральної служби безпеки, співробітника органів державної охорони, співробітника органів, які здійснюють федеральний державний контроль (нагляд) у сфері міграції, або співробітника органу або установи кримінально-виконавчої системи або співробітника військ національної гвардії Російської Федерації). Він зараз перебуває в ізоляторі тимчасового утримання м.Сімферопіль. У понеділок, 5 вересня, відбудеться судове засідання.

На жаль, досі залишається невідомою доля Шевкета Усеїнова.