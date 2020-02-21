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      На норвезькому Шпіцбергені зійшла лавина: є жертви

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      На норвезькому Шпіцбергені зійшла лавина, двоє загиблих / lb.ua

      Поблизу льодовика на норвезькому архіпелазі Шпіцберген зійшла снігова лавина. У результаті загинули двоє німецьких туристів.

      Про трагічний випадок на архіпелазі Шпіцберген, який розташований на відстані понад 800 кілометрів від норвезького материка, інформує AP.

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      21 лютого стало відомо про зникнення двох німецьких туристів, які брали участь в організованому російською фірмою Arctic Travel Company Grumant турі,
      – йдеться в повідомленні.

      Вони пропали безвісти біля льодовика Фрітьоф. На місце трагедії скерували рятувальників. Як інформує місцева влада, вони підтвердили загибель двох громадян Німеччини.

      Що відомо про льодовик Фрітьоф? Розташований неподалік від Баренцбурга, російського вугледобувного міста. Відповідно до договору 1920 року Норвегія має суверенітетом над архіпелагом. Однак інші країни, що підписали документ, можуть експлуатувати його природні ресурси.

      Баренцбург – другий за величиною населений пункт Шпіцбергена. У ньому проживає 435 жителів. Більшість з них – росіяни й українці.

      На норвезькому Шпіцбергені зійшла лавина / Google Maps

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      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Росії Подорожі Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Норвегія Жертви
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