У НАБУ пояснили, на чому викрили брата судді Вовка

Національне антикорупційне бюро викрило на отриманні 100 тисяч доларів хабаря 2 адвокатів. Вони обіцяли вирішити питання в судовому позові через скандального голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Антикорупційники підтвердили, що 6 квітня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили 2 адвокатів на незаконній діяльності.

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На чому спіймали брата судді Вовка

Адвокатів викрили на проханні надати та отриманні 100 тисяч доларів хабаря. У НАБУ зазначили, що один із них є близьким родичем голови ОАСК. За інформацією ЗМІ, це – брат Павла Вовка Юрій Зонтов.

Ці гроші мали б "сприяти" винесенню рішення у справі за позовом компанії в Окружному адміністративному суді Києва.

Повідомляється, що наразі одного з адвокатів затримали. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо затримання іншого адвоката, а також повідомлення про підозру обом та обрання їм запобіжних заходів.

Детективи НАБУ здійснюють обшуки у приміщенні суду та за місцем проживання адвокатів. Іншу інформацію з огляду на таємницю слідства не розголошують.

До слова, цю інформацію також підтвердили в Офісі генпрокурора та у САП.

Реакція Павла Вовка

У своєму фейсбуці скандальний суддя прокоментував обшуки в ОАСК. Однак він не підтвердив і не спростував затримання свого брата.

Вовк "похизувався", що кримінальні справи щодо посадовців ОАСК погрожували передати в суд, але так і не зробили цього. Крім цього, поскаржився на "порожні звинувачення".

Справа Павла Вовка: коротко