Певне відношення до України таки є: що не так з "поставкою" італійських САУ

У мережі з'явилися фотографії італійських САУ M109L з жовто-блакитними прапорцями та тризубом. Одразу виникло припущення, що Італія передає ці артсистеми Україні.

Однак про передачу конкретно цих самохідних артилерійських установок ЗСУ наразі не йдеться. Про це 24 каналу розповів військовий аналітик, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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За його словами, людей заплутала символіка на САУ, яка дуже нагадує український прапор та герб.

Однак це тактичний символ 52-го артилерійського полку Torino Збройних сил Італії. Все вказує на те, що ці САУ поки не їдуть до України, тому що вони перебувають на озброєнні італійських військ,

– сказав Катков.

Як італійський полк пов'язаний з Україною

Як пояснив військовий аналітик, в італійській армії є традиція нагороджувати полки за певні бойові досягнення окремими відзнаками. Згодом зображення цих відзнак переноситься на герб полку.



У мережі з'явилися фото італійських САУ M109L / Фото Ukraine_Weapons Observer

"52-й артилерійський полк під час Другої світової війни воював на території України. Вже після війни він був нагороджений відзнакою за те, що навіть попри величезні втрати, зберіг свій бойовий прапор", – розповів Катков.

Він додав, що згодом ця відзнака стала тактичним символом полку. Тож САУ все-таки "мають певне відношення до України". Однак, на жаль, зовсім не те, якого б українцям зараз хотілося.



Знак 52 артполку Torino нагадує державні символи України / Фото Ukraine_Weapons Observer

Італійська САУ М109L – потенційний кандидат на посилення ЗСУ

Головний редактор Defense Express не виключає, що у майбутньому Італія все-таки може передати Україні САУ M109L калібру 155 міліметрів.

М109L є одним із кандидатів на посилення ЗСУ. Тим паче у модернізації цієї артустановки використовують гаубицю FH70, яка постачається італійською армією до ЗСУ на постійній основі,

– зауважив Катков.

Він додав, що різновиди САУ М109 з іншими артилерійськими частинами Україні вже постачає Норвегія та інші союзники.

Головна проблема при постачанні Україні артилерії

Як розповів військовий аналітик, Італія має на балансі до пів сотні артустановок M109L калібру 155 міліметрів. Певна частина цих САУ перебуває на зберіганні, адже Італія знімала їх з озброєння.

Можливість передачі таких САУ Україні є. Однак передача артилерійських систем до України залежить не тільки від наявності самих САУ, а ще й від наявності боєприпасів, – зазначив Катков.

Він додав, що Україна "споживає" величезну кількість артилерійських боєприпасів. Постачання нових снарядів залежить від союзників України.

У НАТО планують виготовляти більше снарядів для артсистем

Як розповів головний редактор Defense Express, у країнах НАТО є певні труднощі з боєприпасами для артилерійських систем.

Олег Катков Головний редактор Defense Express Якщо скласти всю артилерію Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, то ми вийдемо на показник 600 – 800 артсистем калібру 155 міліметрів. А за нормативами НАТО кожна країна повинна мати запас боєприпасів мінімум на 30 діб ведення бойових дій.

За словами військового аналітика, враховуючи те, що Україна вже отримала понад 200 артсистем калібру 155 міліметрів, то у НАТО постало питання, де брати боєприпаси. Однак ця проблема вже активно вирішується.

"Наші союзники наголосили, що Україна не буде відчувати браку боєприпасів. Зараз йдеться про те, аби збільшити випуск снарядів до артилерійських систем", – сказав військовий аналітик.

Олег Катков розповів про ситуацію з боєприпасами для України: дивіться відео

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