Определенное отношение к Украине все-таки есть: что не так с "поставкой" итальянских САУ

В сети появились фотографии итальянских САУ M109L с желто-голубыми флажками и трезубом. Сразу появилось предположение, что Италия передает эти артсистемы Украине.

Однако о передаче конкретно этих самоходных артиллерийских установок ВСУ речь пока не идет. Об этом 24 каналу рассказал военный аналитик, главный редактор Defense Express Олег Катков.

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По его словам, людей запутала символика на САУ, очень напоминающая украинский флаг и герб.

Однако это тактический символ 52 артиллерийского полка Torino Вооруженных сил Италии. Все указывает на то, что эти САУ пока не едут в Украину, потому что они находятся на вооружении итальянских войск,

– сказал Катков.

Как итальянский полк связан с Украиной

Как пояснил военный аналитик, в итальянской армии есть традиция награждать полки за определенные боевые достижения отдельными отличиями. Впоследствии изображение этих знаков отличия переносится на герб полка.



В сети появились фото итальянских САУ M109L / Фото Ukraine_Weapons Observer

"52-й артиллерийский полк во время Второй мировой войны воевал на территории Украины. Уже после войны он был награжден отличием за то, что, несмотря на огромные потери, сохранил свой боевой флаг", – рассказал Катков.

Он добавил, что впоследствии это отличие стало тактическим символом полка. Так что САУ все-таки "имеют определенное отношение к Украине". Однако, к сожалению, совсем не то, какого украинцам сейчас хотелось бы.



Знак 52 артполка Torino напоминает государственные символы Украины / Фото Ukraine_Weapons Observer

Итальянская САУ М109L – потенциальный кандидат на усиление ВСУ

Главный редактор Defense Express не исключает, что в будущем Италия может передать Украине САУ M109L калибра 155 миллиметров.

М109L является одним из кандидатов на усиление ВСУ. Тем более в модернизации этой артустановки используют гаубицу FH70, поставляемую итальянской армией в ВСУ на постоянной основе,

– отметил Катков.

Он добавил, что разновидностями САУ М109 с другими артиллерийскими частями Украину уже снабжают Норвегия и другие союзники.

Главная проблема при поставке Украине артиллерии

Как рассказал военный аналитик, Италия имеет на балансе до полусотни артустановок M109L калибра 155 миллиметров. Определенная часть этих САУ находится на хранении, потому что Италия снимала их с вооружения.

Возможность передачи таких САУ Украине есть. Однако передача артиллерийских систем в Украину зависит не только от наличия самих САУ, но и от наличия боеприпасов, – отметил Катков.

Он добавил, что Украина "потребляет" множество артиллерийских боеприпасов. Снабжение новых снарядов зависит от союзников Украины.

В НАТО планируют производить больше снарядов для артсистем

Как рассказал главный редактор Defense Express, в странах НАТО есть определенные трудности с боеприпасами для артиллерийских систем.

Олег Катков Главный редактор Defense Express Если сложить всю артиллерию Великобритании, Франции, Италии и Германии, то выйдем на показатель 600 – 800 артсистем калибра 155 миллиметров. По нормативам НАТО каждая страна должна иметь запас боеприпасов минимум на 30 суток ведения боевых действий.

По словам военного аналитика, учитывая то, что Украина уже получила более 200 артсистем калибра 155 миллиметров, у НАТО встал вопрос, где брать боеприпасы. Однако эта проблема уже активно разрешается.

"Наши союзники подчеркнули, что Украина не будет испытывать нехватку боеприпасов. Сейчас речь идет о том, чтобы увеличить выпуск снарядов к артиллерийским системам", – сказал военный аналитик.

Олег Катков рассказал о ситуации с боеприпасами для Украины: смотрите видео

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