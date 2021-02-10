Надважливий для організму: що потрібно знати про вітамін В12 і в чому він міститься

Про що необхідно пам'ятати людям, які вирішили відмовитися від продуктів тваринного походження і перейти на веганство?

Що є деякі незамінні харчові речовини, які переважно знаходяться в продуктах тваринного походження. Наприклад, вітамін В12. З усіх вітамінів групи В, саме на нього варто звертати увагу, якщо є охота перейти тільки на рослинну їжу.

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Вітамін B12 необхідний для нашого організму: причини

Вітамін B12 не синтезується в організмі і повинен надходити з їжі. Тому його нестача може мати серйозні наслідки для здоров'я.

Дефіцит В12 починається зі змін в клітинах, що активно діляться – в клітинах кісткового мозку та шлунково-кишкового тракту. Виникають проблеми кровотворення – порушується поділ і дозрівання еритроцитів. А з боку травлення розвивається мальабсорбція – погіршується всмоктування поживних речовин в кишківнику, а також з'являється глосит і стоматит.

Цей вітамін потрібен для утворення мієлінової оболонки нейронів, тому при його дефіциті з'являються неврологічні проблеми. Він також попереджає жировий гепатоз.

Щоденна потреба в В12 залежить від віку і вимірюється в мікрограмах (мкг). Дорослі повинні отримувати в середньому 2,4-2,6 мкг вітаміну. Потреба в ньому збільшується у жінок під час вагітності та годуванні груддю до 2,8 мкг.

Де міститься цей вітамін?

Основне харчове джерело – це продукти тваринного походження. У м'ясі, печінці, яйцях (особливо жовтку), молочних продуктах, рибі та морепродуктах його не тільки багато, але і що важливо, в добре засвоюваній для людини формі.

Найбільше вітаміну B12 містять субпродукти й деякі морепродукти. Наприклад, в 100 г курячої печінки її 17 мкг, в яловичої – 60 мкг, в молюсках – до 12 мкг. Досить багато вітаміну B12 також містять жирна морська риба, наприклад, оселедець і скумбрія, близько 10 мкг на 100 г продукту.

Рослинні продукти також можуть містити деяку кількість вітаміну B12, але там він присутній в біологічно неактивній формі. Гриби, водорості або ферментована соя не можуть служити його адекватним джерелом.

Тому відмова від продуктів тваринного походження позбавляє практично повністю організм людини вітаміну В12. В такому випадку не обійтися без спеціально збагачених продуктів або додаткового прийому його у вигляді препаратів.

У більшості випадків традиційне харчування людини містить достатню кількість вітаміну B12. І на відміну від інших вітамінів групи В, він здатний накопичуватися в печінці. Завдяки цьому, його явний дефіцит виникне тільки при тривалій відсутності вітаміну B12 в раціоні або коли погано засвоюється.

У кого ризик дефіциту вітаміну B12?

1. Ті, хто дотримуються незбалансованої вегетаріанської або суворої веганської дієти, повністю виключають продукти тваринного походження зі свого раціону.

2. Літні люди. Ризик дефіциту вітаміну B12 збільшується з віком через природне зниження рівня соляної кислоти в шлунку. А вона необхідна для засвоєння вітаміну з їжі.

3. Хто страждає захворюваннями травної системи. Операції на кишківнику, недостатність підшлункової залози, запальні хвороби кишківника, паразитарні інфекції (гельмінти) і деякі аутоімунні захворювання вважаються факторами ризику дефіциту вітаміну В12.

4. Ті, що приймають деякі ліки, включаючи метформін або препарати, що пригнічують секрецію соляної кислоти в шлунку – інгібітори протонної помпи та антациди. Вони можуть знизити здатність організму засвоювати вітамін B12 з раціону.

, оскільки він може негативно відбитися на здоров'ї дитини, збільшуючи ризик появи вад розвитку. Тому вагітним жінкам слід уникати будь-яких радикальних дієт і відмовитися від веганства, інакше наслідки можуть бути плачевними. Так само небезпечний дефіцит цього вітаміну для розвитку дітей.

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І ще важливо. Перш ніж перейти на суворе рослинне харчування, варто дізнатися у лікаря-дієтолога, як зробити так, щоб це було безпечно для здоров'я. Щоб точно знати, як ефективно постачати вітамін В12 для правильно збалансованого харчування.