Вуглеводи заробили погану репутацію, тому що прийнято вважати, що вони самотужки збільшують вагу. Пояснюємо, чому це не так. Далі читайте російською.

Отсюда появляются низкоуглеводные диеты, которые исключают "самый ненужный питательный элемент" и обещают подтянутое и здоровое тело. На самом деле углеводы очень важны.

Почему нельзя отказываться от углеводов

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Есть медленные и быстрые углеводы:

быстрые – это нездоровые углеводы (шоколадки, печенья, торты и так далее). Они содержат рафинированный сахар и много других не очень полезных веществ;

(шоколадки, печенья, торты и так далее). Они содержат рафинированный сахар и много других не очень полезных веществ; медленные – здоровые углеводы. Это крупы, овощи, фрукты. Они содержат клетчатку и большое количество питательных элементов.

Нельзя объединять эти углеводы и исключать их из своего рациона: быстрые этого заслуживают, но медленные углеводы приносят огромную пользу организму.

Углеводы дают энергию для всего организма. Углеводами питается мозг, который потребляет 20-25% энергии в состоянии покоя.

Когда энергии не хватает, организм направляет все силы именно в мозг, лишая подпитки менее важные органы. Поэтому при неправильной диете может падать зрение, тускнеть кожа, могут выпадать волосы и ресницы, слоиться и ломаться ногти.

Углеводы – это пища для мышц. Мышцы используют углеводы как основной источник топлива. Углеводы участвуют в обмене веществ, свертываемости крови и регуляции моторики кишечника. Углеводы необходимы для повышения сжигания жира, так как они участвуют в окислении жира.

Поэтому правильные медленные углеводы в умеренном количестве должны быть неотъемлемой частью сбалансированного питания. Ваш рацион должен включать белки, углеводы, жиры, витамины и жидкости.

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