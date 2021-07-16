Намагався зґвалтувати 2 дівчат впродовж пів години: на Львівщині покарали рецидивіста

На Львівщині суд виніс вирок 28-річному чоловіку. Він у 2020 році впродовж пів години напав на 2 дівчат та намагався їх зґвалтувати.

У суді зловмисник заявив, що він просто впав на одну з постраждалих. Однак суд визнав чоловіка винним у спробі зґвалтування.

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Чоловік напав на дівчину на зупинці

У вироку суду мовиться, що 30 вересня 2020 року 27-річний житель села Волиця Мостиського району напав на дівчину у Перемишлянах. Інцидент трапився на зупинці громадського транспорту біля храму святого Миколая Чудотворця.

Зловмисник підійшов до дівчини та задер їй сукню. Після цього він схопив її за руки та почав тягнути до себе. Дівчині вдалось відбитись від нападника парасолею. Вона забігла у маршрутку, яка саме під'їхала до зупинки, та втекла.

Під час судового засідання постраждала розповіла, що у цей час на зупинці також були люди. Проте дівчина не уточнила, чи допомагали вони їй відбитись від зловмисника. Однак, судячи з того, що чоловік вчинив наступний напад приблизно через 15 – 20 хвилин, ніхто його тоді не затримав.

Зловмисник напав на ще одну дівчину

Приблизно через 15 хвилин інша дівчина поверталась з роботи додому.

Вона проходила біля заводу "Модуль", де вже немає житлових будинків.

Постраждала почула як ззаду до неї хтось біжить. Зловмисник накинувся на свою жертву, штовхнув на сходи та почав знімати з неї колготи та білизну.

У цієї дівчини також була парасоля. Вона відбилась від нападника, почала кричати та вибігла на дорогу. Там постраждала зустріла свого сусіда.

Дівчина сховалась в чоловіка на подвір'ї. У той час він разом з іншими людьми схопив зловмисника та викликав поліцію.

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Чоловік заявив, що просто впав на дівчину

Під час судового засідання у 2021 році вже 28-річний нападник частково визнав свою провину. Чоловік підтвердив, що задер сукню дівчини на автобусній зупинці. Однак він сказав, що це було "безпричинне чіпляння". Тож, на думку обвинуваченого, оскільки це тривало менше ніж хвилину, то його треба притягнути до відповідальності за дрібне хуліганство.

Зловмисник зазначив, що після того, як постраждала його вдарила, він пішов у парк. Потім він побачив іншу дівчину. За словами чоловіка, він хотів її обігнати, але випадково на неї впав. Чоловік буцімто не хотів ґвалтувати постраждалу. Однак вона почала кликати на допомогу та вдарила його.

Суд виніс вирок нападнику

У вироку суду мовиться, що обвинувачений був неодноразово судимий. За місцем проживання чоловіка характеризують негативно. Чоловік – розлучений. Його 12 разів притягали до адмінвідповідальності. Окрім цього, він неадекватно поводиться з матір'ю та дідусем.

Суддя Перемишлянського райсуду Роман Борняк, дослідивши матеріали справи, визнав чоловіка винним у спробі зґвалтування і хуліганстві. Його засудили до 3 років тюремного ув'язнення. Термін відбування покарання рахуватимуть з моменту обрання зловмиснику запобіжного заходу, тобто з 1 жовтня 2020 року. За українським законодавством, на вирок суду ще можна подати апеляцію.

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