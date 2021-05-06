Напад на атовця: побратим ветерана розповів деталі "різанини"

Побратим ветерана АТО з Тернопільщини Андрія Пекельного, який смертельно поранив свого нападника, розповів деталі про інцидент. До 24-річного хлопця поблизу клубу чіплявся чоловік, який був у неадекватному стані через алкоголь або інші речовини.

Побратим Пекельного зазначив, що служив разом з обвинуваченим у 80-й десантно-штурмовій бригаді та у 2018 – 2019 роках виконував завдання в зоні ООС на Донеччині.

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Деталі нападу на ветерана

За словами товариша Пекельного, 2 травня біля клубу до нього "доколупався неадекват під впливом чи то алкоголю, чи ще чогось". Атовець попросив його товаришів забрати чоловіка.

У відповідь друзі нападника почали погрожувати ветерану та спробували напасти на нього. Чоловік побіг додому, оскільки сили були нерівні. Компанія ввірвалася до його двору та почала бити вікна і вибивати двері. Тоді Пекельний викликав поліцію і взяв ніж.

Коли двері не витримали тиску нападників і вони вдерлися до будинку, чоловік почав кричати, що у нього ніж і він готовий його застосувати.

Та нападників це не зупинило. Вони повалили його, а ніж випав з руки під час падіння. Під час боротьби Андрію вдалось підібрати ножа. На нього "навалився" один із нападників та під час боротьби наштрикнувся на ножа,

– заявив побратим.

Та звернув увагу, що його товариш сам викликав поліцію. Тоді йому оголосили про підозру за статтею про умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

"Яке тут "умисне" чи перевищення? Андрій просто захищав себе та свою матір, яка в той час перебувала в будинку", – наголосив Кметь.

Він висловив сподівання на справедливе слідство.

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Позитивні відгуки про Пекельного

Побратим ветерана зазначив також, що Пекельний – яскравий приклад справжнього українського воїна.

Не мав і не має ніяких шкідливих звичок. Постійно займався спортом,

– уточнив він.

Кметь розповів, що під час служби на військового завжди можна було розраховувати, ніколи ні в чому не відмовляв та допомагав побратимам.