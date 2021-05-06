Різанина на Тернопільщині: Аваков вважає необґрунтованою підозру ветерану АТО
На Тернопільщині ветеран АТО смертельно поранив одного з нетверезих молодиків, які напали на нього та його матір. Слідство у цій справі передадуть Головному слідчому управлінню Нацполіції.
Джерело:фейсбук МВС
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він запевнив, що слідство буде повним, неупередженим та об'єктивним.
Зверніть увагу Різанина на Тернопільщині за участю атовця: що відомо про загиблого нападника
Урядовець вважає, що пред'явлення підозри ветерану є передчасним та необґрунтованим. Адже той був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту.
До нього додому прийшли 5 нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати нього,
– зазначив Аваков.
Він звернув увагу на те, що законодавство гарантує кожному право на самооборону та захист свого житла, якщо не мовиться про перевищення необхідних мір.
Різанина на Тернопільщині: що сталося
За інформацією поліції, приблизно опівночі 2 травня компанія хлопців з Іванівки приїхала у сусіднє село на дискотеку. У клубі 24-річний ветеран АТО зробив хлопцям зауваження.
Аби уникнути бійки, він пішов додому та закрився в будинку. Вночі хлопці приїхали до нього на подвір'я – вирвали дверні ручки та вибили двері. АТОвець переживав за матір, яка була з ним у будинку.
Він зателефонував правоохоронцям та вийшов до компанії із ножем. Почалася штовханина, він випадково вдарив ножем одного з нападників. Той помер від втрати крові.
Схожий випадок на Прикарпатті: практика Верховного суду
У 2017 році на Івано-Франківщині група осіб незаконно проникла у дім місцевого мешканця. Захищаючись, чоловік вдарив кухонним ножем у груди одну з нападниць.
Потерпіла померла у лікарні того ж вечора. Місцевий суд визнав чоловіка винним. Верховний суд розглянув скаргу адвоката засудженого й скасував вирок.
Поділитися новиною