На Тернопільщині ветеран АТО смертельно поранив одного з нетверезих молодиків, які напали на нього та його матір. Слідство у цій справі передадуть Головному слідчому управлінню Нацполіції.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він запевнив, що слідство буде повним, неупередженим та об'єктивним.

Зверніть увагу Різанина на Тернопільщині за участю атовця: що відомо про загиблого нападника

Урядовець вважає, що пред'явлення підозри ветерану є передчасним та необґрунтованим. Адже той був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту.

До нього додому прийшли 5 нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень. Життя людини безцінне, і ніхто немає права зазіхати нього,

– зазначив Аваков.

Він звернув увагу на те, що законодавство гарантує кожному право на самооборону та захист свого житла, якщо не мовиться про перевищення необхідних мір.

Очільник МВС також заявив, що слідчі клопотатимуть про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту – на особисте зобов'язання. Зверніть увагу Відповідно до статті 27 Конституції кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.

Згідно зі статтею 30 не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Про застосування зброї або будь-яких інших предметів для захисту від озброєного нападника або групи, а також для відвернення протиправного вторгнення у житло, мовиться й у статті 36 КК України. Там вказно, що незалежно від тяжкості шкоди, заподіяної тому, хто посягає, це не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність.

Різанина на Тернопільщині: що сталося За інформацією поліції, приблизно опівночі 2 травня компанія хлопців з Іванівки приїхала у сусіднє село на дискотеку. У клубі 24-річний ветеран АТО зробив хлопцям зауваження. Аби уникнути бійки, він пішов додому та закрився в будинку. Вночі хлопці приїхали до нього на подвір'я – вирвали дверні ручки та вибили двері. АТОвець переживав за матір, яка була з ним у будинку. Він зателефонував правоохоронцям та вийшов до компанії із ножем. Почалася штовханина, він випадково вдарив ножем одного з нападників. Той помер від втрати крові. Зверніть увагу! Підозрюваний зізнався у скоєному. На момент бійки він був тверезий. Правоохоронці вже оголосили хлопцеві про підозру,

Схожий випадок на Прикарпатті: практика Верховного суду

У 2017 році на Івано-Франківщині група осіб незаконно проникла у дім місцевого мешканця. Захищаючись, чоловік вдарив кухонним ножем у груди одну з нападниць.

Потерпіла померла у лікарні того ж вечора. Місцевий суд визнав чоловіка винним. Верховний суд розглянув скаргу адвоката засудженого й скасував вирок.

Важливо! Судді погодилися, що застосування зброї проти озброєного нападника чи групи або при насильницькому проникненні до житла не є перевищенням меж необхідної оборони.