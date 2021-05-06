На Тернопольщине ветеран АТО смертельно ранил одного из нетрезвых молодых людей, которые напали на него и мать. Следствие по этому делу передадут Главному следственному управлению Нацполиции.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он заверил, что следствие будет полным, беспристрастным и объективным.

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Чиновник считает, что предъявление подозрения ветерану является преждевременным и необоснованным. Ведь тот был вынужден применить холодное оружие для самозащиты.

К нему домой пришли 5 нападающих, один из которых позже погиб от полученных ранений. Жизнь человека бесценна, и никто не вправе посягать на нее,

– отметил Аваков.

Он обратил внимание на то, что законодательство гарантирует каждому право на самооборону и защиту своего жилья, если не говорится о превышении необходимых мер.

Глава МВД также заявил, что следователи будут ходатайствовать об изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста – на личное обязательство.

Обратите внимание

Согласно статье 27 Конституции каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств.

Согласно статье 30 не допускается проникновение в жилище или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска иначе как по мотивированному решению суда.

О применении оружия или любых других предметов для защиты от вооруженного нападающего или группы, а также для предотвращения противоправного вторжения в жилище, говорится и в статье 36 УК Украины.

Поножовщина на Тернопольщине: что случилось

По информации полиции, около полуночи 2 мая компания парней из Ивановки приехала в соседнее село на дискотеку. В клубе 24-летний ветеран АТО сделал парням замечание.

Чтобы избежать драки, он пошел домой и закрылся в доме. Ночью парни приехали к нему во двор – вырвали дверные ручки и выбили дверь. Ветеран АТО переживал за мать, которая была с ним в доме.

Он позвонил правоохранителям и вышел к компании с ножом. Началась потасовка, он случайно ударил ножом одного из нападавших. Тот умер от потери крови.

Обратите внимание! Подозреваемый признался в содеянном. На момент драки он был трезвый. Правоохранители уже объявили парню о подозрении,

Похожий случай на Прикарпатье: практика Верховного суда

В 2017 году в Ивано-Франковской области группа лиц незаконно проникла в дом местного жителя. Защищаясь, мужчина ударил кухонным ножом в грудь одну из нападающих.

Потерпевшая умерла в больнице в тот же вечер. Местный суд признал мужчину виновным. Верховный суд рассмотрел жалобу адвоката осужденного и отменил приговор.

Важно! Судьи согласились, что применение оружия против вооруженного нападающего или группы или при насильственном проникновении в жилище не является превышением границ необходимой обороны.