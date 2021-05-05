В селе Глещава Тернопольской области ночь на 2 мая ветеран войны, защищаясь от группы молодых людей, смертельно ранил Владимира Воробца. Нападавшего похоронили 4 мая в родном селе Ивановка.

23-летний нападавший умер от удара ножом и потери крови. Вскоре ему должно было исполниться 24 года.

Актуально На Тернопольщине участник АТО, защищая себя и мать, смертельно травмировал нападавшего

Что известно о Владимире Воробце

По данным издания, парень якобы был неконфликтный и веселый. Владимир – частный предприниматель. Он занимался транспортными перевозками грузов в службе доставки "Деливери".

Парень учился в Ивановской школе, закончил Львовский лицей имени Героев Крут. Впоследствии поступил в Тернопольский национальный экономический университет. Воробец был защитником местной футбольной команды.

Известно, что он баллотировался в депутаты Ивановской общины, однако достаточное количество голосов не набрал.

Издание также рассказало о 24-летнем участнике АТО, на которого напал Владимир вместе с друзьями. Известно, что парень пробыл на войне 2 года – служил в десантных войсках.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться с правоохранителями, чтобы выяснить, возбудили ли уголовное дело против группы молодых людей, которые незаконно проникли в дом АТОвца.

Детали инцидента на Тернопольщине