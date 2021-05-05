Резня на Тернопольщине с участием атовца: что известно о погибшем нападавшем
В селе Глещава Тернопольской области ночь на 2 мая ветеран войны, защищаясь от группы молодых людей, смертельно ранил Владимира Воробца. Нападавшего похоронили 4 мая в родном селе Ивановка.
Источник:"Новая тернопольская газета"
23-летний нападавший умер от удара ножом и потери крови. Вскоре ему должно было исполниться 24 года.
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Что известно о Владимире Воробце
По данным издания, парень якобы был неконфликтный и веселый. Владимир – частный предприниматель. Он занимался транспортными перевозками грузов в службе доставки "Деливери".
Парень учился в Ивановской школе, закончил Львовский лицей имени Героев Крут. Впоследствии поступил в Тернопольский национальный экономический университет. Воробец был защитником местной футбольной команды.
Известно, что он баллотировался в депутаты Ивановской общины, однако достаточное количество голосов не набрал.
Издание также рассказало о 24-летнем участнике АТО, на которого напал Владимир вместе с друзьями. Известно, что парень пробыл на войне 2 года – служил в десантных войсках.
Детали инцидента на Тернопольщине
- По данным полиции, Владимир вместе с друзьями приехал в Глещаву на дискотеку. Там у 6 молодых людей возник конфликт с их ровесником – местным ветераном АТО.
- Известно, что боец сделал ребятам замечание, которое разозлило компанию. Чтобы избежать драки АТОвец убежал домой и закрылся в доме.
- Однако 6 ребят приехали домой к военному. Они вырвали дверные ручки и выбили дверь.
- В доме, кроме бойца, находилась его мать. Чтобы ее защитить, парень взял с собой нож и вышел к парням. Перед тем он позвонил в полицию.
- Во время потасовки АТОвец случайно смертельно ранил Владимира Воробца.
- В полиции возбудили уголовное дело за умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны. Парня посадили под круглосуточный домашний арест.
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