У селі Глещава Тернопільської області вночі проти 2 травня ветеран війни, захищаючись від групи молодиків, смертельно поранив Володимира Воробця. Нападника поховали 4 травня у рідному селі Іванівка.

23-річний нападник помер від удару ножем та втрати крові. Невдовзі йому мало виповнитися 24 роки.

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Що відомо про Владислава Воробця

За даними видання, хлопець нібито був неконфліктний та веселий. Володимир – приватний підприємець. Він займався транспортними перевезеннями вантажів у службі доставки "Делівері".

Хлопець навчався в Іванівській школі, закінчив Львівський ліцей імені Героїв Крут. Згодом вступив у Тернопільський національний економічний університет. Воробець був захисником місцевої футбольної команди.

Відомо, що він балотувався у депутати Іванівської громади, однак достатню кількість голосів не набрав.

Видання також розповіло про 24-річного учасника АТО, на якого напав Володимир разом з друзями. Відомо, що хлопець пробув на війні 2 роки – служив у десантних військах.

Зверніть увагу! Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатися з правоохоронцями, аби з'ясувати, чи відкрили кримінальну справу проти групи молодиків, які незаконно проникли у будинок АТОвця.

Деталі інциденту на Тернопільщині