Напад на Україну відкине економіку Росії на 13-18 років назад - експерт

Курс рубля стримується задля викупу долара у населення, золотовалютні резерви заблоковано, а приватні транснаціональні компанії масово відмовляються працювати на території держави-агресора.

Протягом другого тижня війни стало очевидним, що санкції проти Росії, які були введені урядами США, Великобританії та ЕС є недостатніми. Вони не здатні нанести фатального економічного удару російській економіці, змусивши її зупинити чи припинити війну проти України. Про це у своєму дослідженні стверджує професор макроекономіки, засновник Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Михайло Кухар, професор макроекономіки, засновник Ukraine Economic Outlook

Недостатня рішучість країн Заходу схожа на поведінку у наданні озброєнь чи прямій військовій допомозі Україні.

Втім, другий тиждень війни приніс в кілька разів більшу "порцію санкцій", що ввели проти Росії приватні західні компанії, ніж навіть планували західні уряди:

Блокування або попередження про закриття всіх без виключення рахунків всіх резидентів Росії в Європі та Північній Америці

Блокування більш як 100 мільйонів карток Visa/Mastercard для іноземних розрахунків з 4 березня та для розрахунків в середині РФ з 10 березня

Блокування всіх значущих міжнародних платіжних систем PayPall, Payoneer, Wise для розрахунків російських резидентів (західні уряди 12 днів війни не можуть заблокувати систему міжнародних міжбанківських розрахунків SWIFT, за виключенням лише чотирьох великих держбанків РФ)

Закриття 250 провідними західними брендами своїх офісів та виробництв у Росії лише протягом минулого тижня, що вже призвело до початку "хвилі звільнень" як їхніх працівників, так і російських партнерських підприємств, котра оцінюється в понад пів мільйона кваліфікованих працівників та менеджерів (IKEA -15,000 чоловік, VAZ-Renault -15,000 і т.п.)

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Потрібно визнати, арешт $415 млрд зовнішніх валютних резервів Центробанку Росії стало вкрай дієвим кроком, який запрограмував подальші фатальні події для російського банківського та фондового ринку.

Ефект цих заходів буде розтягнутий від одного-двох місяців до пів року.

Стрімкий розвиток подій щодо економічного ослаблення Росії протягом другого тижня війни вказує нам на високу ймовірність дефолту Росії ще до кінця березня. Також, вже у березні ми можемо очікувати:

Пік масових звільнень робітників

Рівень відтоку депозитів населення з банків, який спричинить початок серії банкрутств у фінансовому секторі

Масову кризу неплатежів через відключення 100 мільйонів росіян від міжнародних платіжних систем.

Курс рубля до основних валют

1 – 7 березня рубль продовжував існувати в статусі валюти, офіційний курс котрої є штучно заниженим для викупу доларової готівки у населення (105,8 RU/USD), а курс комерційних банків продовжує свідчити про двократну девальвацію з початку війни – з 88 до 180 RU/USD.

Щоправда, курс рубля на біржових торгах проти долара поза межами РФ минулого тижня скоригувався до рівня 131/146 RU/USD.

Фондовий ринок

Тут аналіз дуже короткий: торги на Московській біржі акціями російських емітентів припинено. Вони також зняті з лістингу Лондонської біржі. Вартості у російських цінних паперів, як і, власне, фондового ринку, починаючи з 8-го дня війни у Росії фактично більше не існує.

Банківська система

Банк Росії прийняв екстраординарні міри, котрі зупинили крах на минулому тижні та заморозили валютно-фінансову кризу на найближчий місяць, як вони вважають. На фоні масового і панічного зняття готівки з депозитів росіянами, ЦБР підтримав банки рефінансуванням (друком нових грошей, реальна монетарна статистика з початку війни приховується на сайті ЦБР), що дозволило банкам тимчасово вціліти під час "втечі вкладників".

Сьогодні населення з надмірною грошовою масою на руках, знятою з депозитів, намагається купити готівкові долари, котрих навіть по курсу 160-200 RU/USD не вистачає в продажу для всіх бажаючих.

(Євросоюз вже заборонив ввезення в РФ своєї готівкової валюти. Аналогічне рішення очікується і від США).

За цих умов населення скуповує товари довготривалого вжитку (автомобілі, електроніку, меблі, тощо) намагаючись хоча б так врятувати свої кошти від інфляції. Провідні макроекономічні експерти Росії прогнозують на цей рік 2-3 кратну девальвацію рубля та принаймні 30% інфляцію. Що означає, що середня зарплата в РФ може знизитися в 2022 році нижче еквівалента 300 доларів (у Москві – нижче 620 доларів).

38% активів банківської системи РФ – кредити населенню (споживчі та іпотечні). ЦБР підвищив базову ставку до 20% що, з одного боку, дасть можливість пригальмувати відплив депозитів з банків в RU, через підвищення ставки та стримування обмінного курсу. З іншого боку, може привести до каскадного дефолту за споживчими кредитами через їх різке подорожчання (якщо ставки за останніми будуть переглянуті банками за новою базовою вартістю коштів у 20%) та на фоні масових звільнень.

Однак, слід зазначити, що хоч рішення ЦБР щодо ставки в 20% і є вбивчим для банківської системи в горизонті до кінця року, проте стало ефективним для стабілізації банківської системи РФ на березень місяць.

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Криза платежів

10 березня Visa, а до кінця березня і MasterCard заблокують понад 100 мільйонів карт, емітованих російськими банками, для розрахунків всередині країни. З 4 березня ці 100 мільйонів карток відключені від міжнародних транзакцій, що вже призвело ко краху особистих фінансів понад 3 мільйонів росіян, котрі проживають у ЕС та інших країнах Заходу.

Те ж саме розпочнеться всередині Росії вже з 10 березня і продовжиться до кінця поточного місяця.

Третина колишніх клієнтів Visa/MasterCard в РФ мають альтернативні картки російської платіжної системи "МИР" (з можливістю підключення до міжнародних приватних платежів через китайську систему UnionPay. Однак, це не настільки просто, як здається. За цих умов, систему SWIFT для російських банків через місяць можна буде вже навіть не виключати: все одно у багатьох із них заморожені коррахунки в доларах та євро.

В будь-якому разі, як випливає із заяв західних лідерів, при майбутньому відключенні SWIFT Росії все ж залишать можливість отримувати дозовану частину виручки за експорт сировини (нафти, газу, тощо).

Експорт сировини

Нафта. Частка Росії – це 5% світового експорту нафти, або 7 млн барелів на добу. США та ЄС не приховують, що в наступному пакеті санкцій передбачено квотування нафтового експорту РФ. В короткі терміни на 1,5 млн барелів може наростити видобуток Іран, на 1 млн барелів Венесуела та на 2,5 млн барелів інші країни ОПЕК. Що залишиться Росії – покажуть вже найближчі два тижні. В РФ від ренти на нафту та газ залежало в окремі роки від 50% до 70% доходів Федерального бюджету.



Виходить парадоксальна ситуація: нафта на Захід і трубопроводами й танкерами йде, а гарантій що за неї розрахуються – немає.

Газ. За останні 10 років доля "Газпрому" в постачанні газом ринку Євросоюзу складала в середньому 24%. У 2020 році «Газпром наростив її до 42% всіх газових поставок в ЕС, а у 2021-му, різко зменшивши поставки до 14% добився пікових цін на газ в $1000+ м³ на спотовому ринку. Як випливає з аналізу озвученого провідними європейськими експертами, в найближчі 2-3 роки Європа не зможе повністю відмовитися від російського газу, хоч і ставить собі це за мету.

Наближення дефолту

Morgan Stanley оголосив, що очікує дефолту Росії 15 квітня, коли закінчиться термін можливої технічної відстрочки за суверенними бондами РФ 2023 та 2043 років. Росія 4 та 6 березня не сплатила відсотки за своїми боргами. Власне, ситуація дефолту, як державного, так і корпоративного сектору, була запрограмована рішенням ЦБР.

Прогноз до кінця березня

Виходячи з розвитку подій, Захід не вводить та не планує введення санкцій, котрі б повністю відрізали РФ від світової економіки. Закриття бізнесу більш ніж 250 світовими брендами в Росії фактично відрізає її від можливості отримувати як імпортне обладнання, так й імпортні промислові товари, що не може не призвести до каскадного банкрутства більшості виробництв та торгівельних мереж в Росії, котре, фактично, вже розпочалося.

Те ж саме стосується і повного закриття російського експорту що де-факто вже існує для промислових товарів, окрім сировини.

Як випливає із заяв американських високопосадовців, до їхніх планів не входить повне блокування економіки Росії, що позбавить її будь-яких експортних надходжень. Мова йде про те, щоб мінімально квотувати російський сировинний експорт та жорстко контролювати платежі за нього. Рішення з цього приводу стануть предметом переговорів Росії та США у найближчі два тижні.

Тим часом протягом всього березня всередині економіки Росії продовжить розгортатися спіраль: безробіття - спад торгівлі - зростання цін - зростаючий дефіцит товарів - стрімке зубожіння населення. І все це на тлі кризи платежів за кредитними картками та штучно стримуваного банкрутства банківської системи РФ.