Нападение на Украину отбросит экономику России на 13-18 лет назад – эксперт

Курс рубля сдерживается для выкупа доллара у населения, золотовалютные резервы заблокированы, а частные транснациональные компании массово отказываются работать на территории государства-агрессора.

В течение второй недели войны стало очевидным, что санкции против России, которые были введены правительствами США, Великобритании и ЕС являются недостаточными. Они не способны нанести фатальный экономический удар российской экономике, заставив ее остановить или прекратить войну против Украины. Об этом в своем исследовании утверждает профессор макроэкономики, основатель Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар.

Михаил Кухар, профессор макроэкономики, основатель Ukraine Economic Outlook

Недостаточная решимость стран Запада похожа на поведение в предоставлении вооружений или прямой военной помощи Украине.

Впрочем, вторая неделя войны принесла в несколько раз большую "порцию санкций", которые ввели против России частные западные компании, чем даже планировали западные правительства:

Блокировка или предупреждение о закрытии всех без исключения счетов всех резидентов России в Европе и Северной Америке

Блокировка более 100 миллионов карт Visa/Mastercard для иностранных расчетов с 4 марта и для расчетов внутри РФ с 10 марта

Блокировка всех значимых международных платежных систем PayPall, Payoneer, Wise для расчетов российских резидентов (западные правительства 12 дней войны не могут заблокировать систему международных межбанковских расчетов SWIFT, за исключением только четырех крупных госбанков РФ)

Закрытие 250 ведущими западными брендами своих офисов и производств в России лишь на прошлой неделе, что уже привело к началу "волны увольнений" как их работников, так и российских партнерских предприятий, которая оценивается в более чем пол миллиона квалифицированных работников и менеджеров (IKEA -15,000 человек, VAZ-Renault -15,000 и т.п.)

Стоит знать Россиян больше интересует дефицит продуктов, чем потери их солдат на войне с Украиной

Нужно признать, арест $415 млрд внешних валютных резервов Центробанка России стало крайне действенным шагом, который запрограммировал дальнейшие роковые события для российского банковского и фондового рынка.

Эффект этих мер будет растянут от одного-двух месяцев до полугода.

Стремительное развитие событий по экономическому ослаблению России в течение второй недели войны указывает нам на высокую вероятность дефолта России еще до конца марта. Также, уже в марте мы можем ожидать:

Пик массовых увольнений рабочих

Уровень оттока депозитов населения из банков, который приведет к началу серии банкротств в финансовом секторе

Массовый кризис неплатежей из-за отключения 100 миллионов россиян от международных платежных систем.

Курс рубля к основным валютам

1 – 7 марта рубль продолжал существовать в статусе валюты, официальный курс искусственно занижен для выкупа долларовой наличности у населения (105,8 RU/USD), а курс коммерческих банков продолжает свидетельствовать о двукратной девальвации с начала войны – с 88 до 180 RU /USD.

Правда, курс рубля на биржевых торгах против доллара за пределами РФ на прошлой неделе скорректировался до уровня 131/146 RU/USD.

Фондовый рынок

Здесь анализ очень короткий: торги на Московской бирже акциями российских эмитентов прекращены. Они также сняты с листинга Лондонской биржи. Стоимости у русских ценных бумаг, так же, по сути, фондового рынка, начиная с 8-го дня войны в России практически больше не существует.

Банковская система

Банк России принял экстраординарные меры, остановившие крах на минувшей неделе и заморозившие валютно-финансовый кризис на ближайший месяц, как они считают. На фоне массового и панического снятия наличных с депозитов россиянами, ЦБР поддержал банки рефинансированием (печатью новых денег, реальная монетарная статистика с начала войны скрывается на сайте ЦБР), что позволило банкам временно уцелеть во время "бегства вкладчиков".

Сегодня население с чрезмерной денежной массой на руках, снятой с депозитов, пытается купить наличные доллары, которых по курсу 160-200 RU/USD не хватает в продаже для всех желающих.

Евросоюз уже запретил ввоз в РФ своей наличной валюты. Аналогичное решение ожидается и от США.

В этих условиях население скупает товары долговременного потребления (автомобили, электронику, мебель и т.д.), пытаясь хотя бы так спасти свои средства от инфляции. Ведущие макроэкономические эксперты России прогнозируют на этот год 2-3-кратную девальвацию рубля и по крайней мере 30% инфляцию. Что значит, что средняя зарплата в РФ может снизиться в 2022 году ниже эквивалента в 300 долларов (в Москве – ниже 620 долларов).

38% активов банковской системы РФ – кредиты для населения (потребительские и ипотечные). ЦБР повысил базовую ставку до 20%, что, с одной стороны, позволит притормозить отток депозитов из банков в RU, из-за повышения ставки и сдерживания обменного курса. С другой стороны, может привести к каскадному дефолту по потребительским кредитам из-за резкого удорожания (если ставки по последним будут пересмотрены банками по новой базовой стоимости средств в 20%) и на фоне массовых увольнений.

Однако следует отметить, что хотя решение ЦБР по ставке в 20% и является убийственным для банковской системы в горизонте до конца года, однако стало эффективным для стабилизации банковской системы РФ на март месяц.

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Кризис платежей

10 марта Visa, а к концу марта и MasterCard заблокируют более 100 миллионов карт, эмитированных русскими банками, для расчетов внутри страны. С 4 марта эти 100 миллионов карт отключены от международных транзакций, что уже привело к краху личных финансов более 3 миллионов россиян, проживающих в ЕС и других странах Запада.

То же начнется внутри России уже с 10 марта и продлится до конца текущего месяца.

Треть бывших клиентов Visa/MasterCard в РФ имеют альтернативные карты российской платежной системы "МИР" (с возможностью подключения к международным частным платежам через китайскую систему UnionPay. Однако, это не так просто, как кажется. В этих условиях, систему SWIFT для российских банков через месяц можно будет даже не исключать: все равно у многих из них замороженные корсчета в долларах и евро.

В любом случае, как следует из заявлений западных лидеров, при предстоящем отключении SWIFT России все же оставят возможность получать дозированную часть выручки за экспорт сырья (нефти, газа и т.п.).

Экспорт сырья

Нефть. Доля России – это 5% мирового экспорта нефти, или 7 млн ​​баррелей в сутки. США и ЕС не скрывают, что в следующем пакете санкций предусмотрено квотирование нефтяного экспорта РФ. В короткие сроки на 1,5 млн. баррелей может нарастить добыча Иран, на 1 млн. баррелей Венесуэла и на 2,5 млн. баррелей другие страны ОПЕК. Что останется России – покажут уже ближайшие две недели. В РФ от ренты на нефть и газ зависело в отдельные годы от 50% до 70% доходов Федерального бюджета.

Выходит парадоксальная ситуация: нефть на Запад и трубопроводами и танкерами идет, а гарантий, что за нее рассчитаются – нет.

Газ. За последние 10 лет доля "Газпрома" в снабжении газом рынка Евросоюза составляла в среднем 24%. В 2020 году "Газпром" нарастил ее до 42% всех газовых поставок в ЕС, а в 2021-м резко уменьшив поставки до 14% добился пиковых цен на газ в $1000+ м³ на спотовом рынке. Как следует из анализа озвученного ведущими европейскими экспертами, в ближайшие 2-3 года Европа не сможет полностью отказаться от российского газа, хоть и ставит своей целью.

Приближение дефолта

Morgan Stanley объявил, что ожидает дефолта России 15 апреля, когда истечет срок возможной технической отсрочки по суверенным бондам РФ 2023 и 2043 годов. Россия 4 и 6 марта не уплатила проценты по своим долгам. Собственно ситуация дефолта, как государственного, так и корпоративного сектора, была запрограммирована решением ЦБР.

Прогноз до конца марта

Исходя из развития событий, Запад не вводит и не планирует введение санкций, полностью отрезавших РФ от мировой экономики. Закрытие бизнеса более чем 250 мировыми брендами в России фактически отрезает ее от возможности получать как импортное оборудование, так и импортные промышленные товары, что не может не привести к каскадному банкротству большинства производств и торговых сетей в России, которое уже началось.

То же касается и полного закрытия российского экспорта, что де-факто уже существует для промышленных товаров, кроме сырья.

Как следует из заявлений американских чиновников, в их планы не входит полная блокировка экономики России, что лишит ее любых экспортных поступлений. Речь идет о том, чтобы минимально квотировать российский экспорт и жестко контролировать платежи за него. Решения на этот счет станут предметом переговоров России и США в ближайшие две недели.

Между тем в течение всего марта внутри экономики России продолжит разворачиваться спираль: безработица – спад торговли – рост цен – растущий дефицит товаров – стремительное обнищание населения. И все это на фоне кризиса платежей по кредитным картам и искусственно сдерживаемого банкротства банковской системы РФ.