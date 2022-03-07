Аналитик Андрей Ярмак уже несколько дней подряд изучает запросы россиян в поисковой сети Google. Ведь статистика российского Yandex уже недоступна для анализа.

Согласно его информации, если еще два – три дня назад среди топзапросов россиян было количество погибших земляков на войне с Украиной, то теперь ситуация изменилась.

Количество погибших рашистов в Украине их начинает беспокоить меньше, чем дефицит. Причем и дальше преимущественно дефицит сахара народ беспокоит. Ну реально...ппппцц, – пишет Андрей Ярмак. – На втором месте дефицит лекарств и на третьем – продуктов в целом.

Поисковые запросы в Google с территории России

В первые дни войны россиян интересовало, что такое "груз 200" и "груз 300", количество убитых российских солдат. Теперь они это знают и ищут прямые запросы – "список погибших в Украине", "сколько погибло российских солдат" и "какие города в Украине под контролем России".

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Также можно посмотреть, из каких именно регионов поступают эти запросы. Ведь география запросов косвенно показывает, откуда именно набирали солдат для войны с Украиной. Оказывается, среди лидеров беспокойства – Костромская, Тамбовская, Псковская области, Забайкальский край, Пензенская область, Алтайский край, Белгородская область, Камчатский край, Амурская, Смоленская области. Таким образом, достаточно очевидно, что из центральных областей и городов РФ не набирали так много "мяса для войны", как из меньших, менее заметных.

Топ-5 запросов россиян в Google

Еще один интересный запрос россиян "как войти в почту". У нас об этом информации нет, однако очевидно, что какие-то почтовые сервисы заблокировали почтовые ящики россиян.