Нас теж зрадили союзники, – чеський представник провів історичні паралелі на Кримській платформі
Джерело:24 канал
Голова сенату Чехії розповів, що його країна з власного досвіду розуміє Україну у ситуації з окупацією Криму. Мілуш Вистрчіл запевнив, що Прага стоятиме на стороні Києва.
"Рішення про Україну мають схвалювати за участі України", – Вистрчіл
Спікер розповів, що ніхто б не міг подумати, що у 2021 році відбуватимуться події 1944 року – коли кримських татар депортувати з Криму. Про це політик сказав на саміті Кримської платформи 23 серпня.
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За словами Вистрчіла, у 1938 році чехів також виганяли з Чехословаччини. Тому його країна розуміє Україну.
Тоді підписали Мюнхенські угоди. Гітлер мав великі амбіції, а нас зрадили наші союзники. В певний момент вони не підтримали Чеську республіку та її суверенітет,
– розповів чиновник.
Він наголосив, що говорить про це з 2 причин:
- "Ви можете покластися на те, що ми стоятимемо на стороні України, бо ми знаємо, що таке свобода".
- "Мюнхенські угоди схвалили без нас. Ми хочемо, щоб рішення про Україну схвалювали за участі України".
Що відомо про Мюнхенські угодиДокумент, який ще також називають "Мюнхенською зрадою" у вересні 1938 року підписали Адольф Гітлер, Беніто Муссоліні та представники Франції й Великої Британії. Згідно з ним, прикордонні землі Чехословаччини переходили до Німеччини. Крім того, частина територій перейшла до складу Польщі та Угорщини.
Джерело: Вікіпедія