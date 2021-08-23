Нас теж зрадили союзники, – чеський представник провів історичні паралелі на Кримській платформі

Голова сенату Чехії розповів, що його країна з власного досвіду розуміє Україну у ситуації з окупацією Криму. Мілуш Вистрчіл запевнив, що Прага стоятиме на стороні Києва.

"Рішення про Україну мають схвалювати за участі України", – Вистрчіл

Спікер розповів, що ніхто б не міг подумати, що у 2021 році відбуватимуться події 1944 року – коли кримських татар депортувати з Криму. Про це політик сказав на саміті Кримської платформи 23 серпня.

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За словами Вистрчіла, у 1938 році чехів також виганяли з Чехословаччини. Тому його країна розуміє Україну.

Тоді підписали Мюнхенські угоди. Гітлер мав великі амбіції, а нас зрадили наші союзники. В певний момент вони не підтримали Чеську республіку та її суверенітет,

– розповів чиновник.

Він наголосив, що говорить про це з 2 причин:

"Ви можете покластися на те, що ми стоятимемо на стороні України, бо ми знаємо, що таке свобода".

"Мюнхенські угоди схвалили без нас. Ми хочемо, щоб рішення про Україну схвалювали за участі України".