Для виявлення можливих фактів насилля: навчальні заклади, де живуть діти, перевірять
Джерело:Оксана Жолнович
Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти. Мета – виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав.
Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у фейсбуці. Посадовиця наголосила, що всі діти мають навчатися і зростати в безпечному середовищі.
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У всіх закладах, де цілодобово мешкають діти, проведуть перевірки
Очільниця Мінсоцполітики наголосила, повідомлення про можливі факти насильства, яке відбулося в одній зі спеціальних шкіл на Львівщині, шокує. Необхідно встановити всі обставини й притягнути до відповідальності усіх винуватих. Посадовиця подякувала Офісу Омбудсмана й Нацсоцслужбі, що оперативно зреагували на сигнал.
Усі діти мають навчатися і зростати в безпечному просторі. У зв'язку з тим, я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх таких закладах, де цілодобово живуть діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них чи порушення інших прав,
– заявила Оксана Жолнович.
Додала, що для цього служба розробила спеціальний опитувальник, аби в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей.
Міністерка наголосила, найкраще, щоб всі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися найближче до своїх домівок і щовечора повертатися додому.
Водночас зазначила, що, на жаль, наразі таких дітей змушені відправляти в спецшколи, яких є лише декілька в області. Посадовиця зауважила, зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня. Тож потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді, батьки зможуть вибрати навчальний заклад поруч з домом.
Саме тому, я закликаю збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах та розвивати інклюзивні класи й спеціальні класи в загальних школах, щоб за освітньою послугою не треба було звертатися далеко від дому, і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час в школі,
– зазначила Оксана Жолнович.
Додала, що саме тоді це будуть системні зміни, які могли б виправити проблему в усіх закладах і забезпечити нормальне виховання та розвиток усіх дітей.
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Насилля над дітьми на Львівщині
- Напередодні, 28 вересня, Уповноважений з прав людини заявив, що отримав відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного й сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. Терміново провели моніторинговий візит.
- Дмитро Лубінець розповів, що цей заклад розміщує найвразливіші категорії дітей. Зокрема, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами.
- Офіс Омбудсмана зафіксував свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.
- "Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних — "у них діагноз, вони неадекватні", що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію", – розповів Уповноважений.
- Наголосив, шокувало те, що впродовж року діти й інші особи в їх інтересах зверталися з заявами до поліції, місцевої служби у справах дітей і департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Ба більше, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палицями та приниження.
- Омбудсман розповів, що представників поліції й органи прокуратури викликали на місце й змусили почати документувати факти порушення. За наслідками реагування — відкрито кримінальне провадження, зокрема, за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу "Сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".
- "Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці", – зазначив Лубінець.
- Уповноважений з прав людини наголосив, кожна дитина має бути почутою, а всі, хто здійснюють насильство над неповнолітніми, повинні бути покарані.