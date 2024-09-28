Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Незадовго до цього він отримав відомості щодо можливого здійснення насилля над дітьми там.

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Лубінець заявив про випадки насилля над дітьми

У межах моніторингового візиту відвідали заклад, де перебувають діти-сироти, діти, позбавлених батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.

Нами зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня,

– каже Лубінець.

Омбудсман розповів, що діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". За його словами, ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних – "у них діагноз, вони неадекватні", що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію.

Він зазначив, що останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Нацполіції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник", – наголосив Лубінець.